Χάθηκαν τα ίχνη 17χρονης στη Λευκωσία - Βοηθήστε να εντοπιστεί -Φωτογραφία

Η 17χρονη περιγράφεται ως εύσωμης σωματικής διάπλασης, ύψους 1.55μ. περίπου, με κόκκινα καρέ μαλλιά. Κατά την αναχώρηση της φορούσε γκρίζο φούτερ, γκρί φόρμα με μήκος λίγο κάτω απο το γόνατο και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.