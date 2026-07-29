Κρίσιμες ώρες για το Κυπριακό - Ο ΔΗΣΥ σε διαρκή κινητοποίηση

Κρίσιμες ώρες για το Κυπριακό, μετά την ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, στο αεροδρόμιο Λευκωσίας. Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη δημοσιογραφική διάσκεψη του κ. Γκουτέρες, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί στα αποτελέσματα των επαφών του και στα επόμενα βήματα της προσπάθειας για το Κυπριακό.

Την ίδια ώρα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός βρίσκεται σε διαρκή κινητοποίηση, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και πραγματοποιώντας σειρά επαφών και διαβουλεύσεων με στόχο την αξιολόγηση των νέων δεδομένων, που διαμορφώνονται.

Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα στις 18:00 το απόγευμα, στα γραφεία του Δημοκρατικού Συναγερμού, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση της ηγεσίας του κόμματος με δημάρχους και κοινοτάρχες των κατεχόμενων δήμων και κοινοτήτων.

Η συνάντηση εντάσσεται στην προσπάθεια της Πινδάρου, να έχει άμεση ενημέρωση από τους εκπροσώπους των κατεχόμενων περιοχών, να ακούσει τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους και να ανταλλάξει απόψεις για την πορεία των εξελίξεων. Οι τοπικές αρχές των κατεχόμενων περιοχών, αποτελούν έναν σημαντικό κρίκο στη συζήτηση για το Κυπριακό, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας.

Οι πολιτικές διεργασίες στον ΔΗΣΥ θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Τη Δευτέρα έχει προγραμματιστεί συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, κατά την οποία αναμένεται να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τις επαφές που πραγματοποιούνται στην Κύπρο υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι συνεδριάσεις της Συμβουλευτικής Ομάδας του ΔΗΣΥ για το Κυπριακό, η οποία παρακολουθεί τα δεδομένα, εξετάζει τις εξελίξεις και συμβάλλει στη διαμόρφωση των θέσεων του κόμματος για την εθνική υπόθεση.

Το στίγμα της στάσης του Δημοκρατικού Συναγερμού είχε δώσει η πρόεδρος του κόμματος Αννίτα Δημητρίου μετά την πρόσφατη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Η κ. Δημητρίου είχε ξεκαθαρίσει ότι ο ΔΗΣΥ θα συνεχίσει να στηρίζει την προσπάθεια του Προέδρου της Δημοκρατίας, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «θα βάλουμε πλάτες».

Η δήλωση αυτή, αποτυπώνει τη θέση της Πινδάρου ότι, σε μια κρίσιμη καμπή για το Κυπριακό, απαιτείται υπευθυνότητα, σοβαρότητα και συμβολή όλων των πολιτικών δυνάμεων, με στόχο την προώθηση μιας λύσης στη βάση των συμφωνημένων αρχών και τη διατήρηση της προοπτικής ουσιαστικών εξελίξεων.