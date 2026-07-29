Υλοποίηση σχεδιασμού για ενίσχυση της ασφάλειας στο ενεργειακό κέντρο στο Βασιλικό

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, ανέφερε ότι κατά την σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην παρουσία κρατικών φορέων και εκπροσώπων όλων των εταιρειών που εδρεύουν ή δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Βασιλικού, υπήρξε κοινή διαπίστωση ότι επιβάλλεται η συνεργασία όλων, προκειμένου να υλοποιηθεί ένα σύστημα πρόληψης, επιτήρησης και καταστολής.

Τόνισε ότι στον συγκεκριμένο χώρο βρίσκονται σημαντικές ενεργειακές υποδομές της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και επιχειρήσεις.

Ο κύριος Φυτιρής ανέφερε ότι συμφωνήθηκε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα επιτήρησης σε θάλασσα, ξηρά και αέρα.

Συμφωνήθηκε, επίσης, ότι θα δημιουργηθεί ένα αυτόνομο κέντρο συντονισμού, στο οποίο θα κατανέμονται συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ευθύνες.

Πηγή: Riknews.com.cy