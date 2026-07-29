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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σάλος με τις νέες ταυτότητες: Το ΥΠΕΣ εξηγεί γιατί «εξαφανίστηκαν» τα στοιχεία των γονέων

 29.07.2026 - 13:11
Σάλος με τις νέες ταυτότητες: Το ΥΠΕΣ εξηγεί γιατί «εξαφανίστηκαν» τα στοιχεία των γονέων

Η απόφαση για μη αναγραφή των στοιχείων των γονέων στις νέες βιομετρικές ταυτότητες ελήφθη στο πλαίσιο της νέας σύμβασης για την έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων, αφού λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η βούληση της πλειοψηφίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων, οι πρακτικές που εφαρμόζονται στα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι σχετικοί ευρωπαϊκοί και διεθνείς κανονισμοί, αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, με αφορμή τη δημόσια συζήτηση των τελευταίων ημερών για τις νέες βιομετρικές ταυτότητες, το αρμόδιο Υπουργείο διευκρινίζει ότι το θέμα της αναγραφής των στοιχείων των γονέων είχε τεθεί ήδη από το 2012 από την Επίτροπο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, η οποία είχε επισημάνει ότι η αναγραφή παύλας δίπλα από το όνομα του πατέρα στις περιπτώσεις παιδιών αγνώστου πατρός ή παιδιών μονήρων γυναικών συνιστούσε «δυσμενή διάκριση, περιθωριοποίηση και στιγματισμό».

Όπως σημειώνεται, το ζήτημα συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τόσο το 2020, όσο και το 2022, με την πλειοψηφία των βουλευτών και των πολιτικών κομμάτων, περιλαμβανομένου τότε του Δημοκρατικού Συναγερμού, να τάσσεται υπέρ της αφαίρεσης των στοιχείων των γονέων από τα δελτία ταυτότητας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει ότι κατά τις σχετικές συζητήσεις, η Βουλή είχε παροτρύνει το Υπουργείο Εσωτερικών να εξετάσει την αφαίρεση των συγκεκριμένων στοιχείων.

Ωστόσο, αυτό δεν ήταν δυνατό να υλοποιηθεί το 2022 λόγω των περιορισμών της τότε ισχύουσας σύμβασης, με το Υπουργείο να δεσμεύεται ότι το θέμα θα αξιολογείτο κατά τον σχεδιασμό της νέας σύμβασης για το 2025.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τελική απόφαση βασίστηκε στις εισηγήσεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, στις θέσεις της πλειοψηφίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων και των βουλευτών, στην πρακτική που ακολουθείται στα περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου τα στοιχεία των γονέων δεν αναγράφονται στις ταυτότητες, καθώς και στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2025/1208 και στα εγχειρίδια του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, στα οποία -όπως αναφέρεται- «το ονοματεπώνυμο των γονέων δεν περιέχεται στα υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στις ταυτότητες».

Υπογραμμίζει ακόμη ότι «το δελτίο ταυτότητας αποτελεί έγγραφο ταυτοποίησης του ίδιου του κατόχου» και ως εκ τούτου περιλαμβάνει μόνο τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται για την ταυτοποίησή του.

Το ΥΠΕΣ προσθέτει ότι τα στοιχεία των γονέων δεν αναγράφονται ούτε στα διαβατήρια, ενώ το επίσημο έγγραφο που πιστοποιεί τη γονική σχέση είναι το πιστοποιητικό γέννησης.

Παράλληλα, αναφέρει ότι εφόσον οι θέσεις των κοινοβουλευτικών κομμάτων έχουν στο μεταξύ διαφοροποιηθεί, είναι έτοιμο να συζητήσει το θέμα με τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να επανεξετάσει την απόφαση και «αν αυτό είναι εφικτό» να προχωρήσει σε αναθεώρηση των όρων της σύμβασης για την έκδοση ταυτοτήτων και διαβατηρίων

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