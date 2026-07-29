Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΙράν: Απέρριψε την πρόταση του Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ
ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Απέρριψε την πρόταση του Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

 29.07.2026 - 13:01
Ιράν: Απέρριψε την πρόταση του Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ

Η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση του Ομάν για κοινή περιφερειακή διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, βάζοντας φρένο στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της κρίσης που έχει διαταράξει τη ναυσιπλοΐα και το εμπόριο στον Περσικό Κόλπο εδώ και μήνες.

Σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, τον οποίο επικαλείται το Reuters, η ιρανική πλευρά θεωρεί ότι το σχέδιο δεν έχει καμία πιθανότητα επιτυχίας, επιμένοντας πως ο εισερχόμενος θαλάσσιος διάδρομος και μέρος του εξερχόμενου πρέπει να παραμείνουν υπό αποκλειστικό ιρανικό έλεγχο.

Η πρόταση του Ομάν, η οποία είχε τη στήριξη κρατών του Κόλπου, προέβλεπε ένα σύστημα κοινής διαχείρισης των Στενών, με εθελοντικές εισφορές από τα διερχόμενα πλοία για τη χρηματοδότηση υπηρεσιών ναυσιπλοΐας, προστασίας του περιβάλλοντος και επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, στα πρότυπα του Στενού της Μαλάκα.

Ο ίδιος αξιωματούχος κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σαουδική Αραβία ότι ασκούν πιέσεις στο Ομάν προκειμένου να προωθήσει «μη ρεαλιστικά σχέδια» για τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο.

Νέα ένταση

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού τους ακινητοποίησαν τρία πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι αγνόησαν προειδοποιήσεις και ακολουθούσαν «επικίνδυνη και παράνομη πορεία».

Σε ανακοίνωσή τους τόνισαν ότι εξακολουθούν να διατηρούν τον πλήρη έλεγχο της περιοχής, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε «παράνομη αμερικανική στρατιωτική παρέμβαση» δεν θα μείνει αναπάντητη.

Protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 24χρονος οδηγός σκούτερ - Χειροπέδες σε 20χρονο, εγκατέλειψε τη σκηνή
Αναστάτωση μετά από φωτιά σε τυπογραφείο τα ξημερώματα - Ολοσχερής καταστροφή
«Ζαλίζει» το ποσό της επόμενης κλήρωσης του Τζόκερ - Πόσα θα μοιράσει
Θα μας «κάψει» ο καιρός: Πότε τίθεται σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση για 40αρια - Αναλυτική πρόγνωση
Ταξιδεύετε με κατοικίδιο; Τι ισχύει σε κάθε αεροπορική εταιρεία που πετά από και προς την Κύπρο

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Υλοποίηση σχεδιασμού για ενίσχυση της ασφάλειας στο ενεργειακό κέντρο στο Βασιλικό

 29.07.2026 - 12:52
Επόμενο άρθρο

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν ξεκινούμε από το μηδέν, αξιοποιείται το διαπραγματευτικό κεκτημένο» - Ποιο είναι το... κλειδί

 29.07.2026 - 13:04
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν ξεκινούμε από το μηδέν, αξιοποιείται το διαπραγματευτικό κεκτημένο» - Ποιο είναι το... κλειδί

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν ξεκινούμε από το μηδέν, αξιοποιείται το διαπραγματευτικό κεκτημένο» - Ποιο είναι το... κλειδί

Έχουμε θετική ανακοίνωση που αφορά το γεγονός ότι όλοι έχουν αποδεχθεί τη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης που δεν ήταν δεδομένη πριν έρθει ο ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν ξεκινούμε από το μηδέν, αξιοποιείται το διαπραγματευτικό κεκτημένο» - Ποιο είναι το... κλειδί

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν ξεκινούμε από το μηδέν, αξιοποιείται το διαπραγματευτικό κεκτημένο» - Ποιο είναι το... κλειδί

  •  29.07.2026 - 13:04
Γκουτέρες: Η πικρόγλυκη γεύση μιας νέας προσπάθειας στο Κυπριακό-Ανακοίνωσε συνάντηση 5+1-Δεν ανακοινώθηκε ημερομηνία

Γκουτέρες: Η πικρόγλυκη γεύση μιας νέας προσπάθειας στο Κυπριακό-Ανακοίνωσε συνάντηση 5+1-Δεν ανακοινώθηκε ημερομηνία

  •  29.07.2026 - 12:21
Στα χέρια των εκπαιδευτικών οργανώσεων η πρόταση ΥΠΑΝ για το σύστημα διορισμού

Στα χέρια των εκπαιδευτικών οργανώσεων η πρόταση ΥΠΑΝ για το σύστημα διορισμού

  •  29.07.2026 - 12:47
Υλοποίηση σχεδιασμού για ενίσχυση της ασφάλειας στο ενεργειακό κέντρο στο Βασιλικό

Υλοποίηση σχεδιασμού για ενίσχυση της ασφάλειας στο ενεργειακό κέντρο στο Βασιλικό

  •  29.07.2026 - 12:52
Σάλος με τις νέες ταυτότητες: Το ΥΠΕΣ εξηγεί γιατί «εξαφανίστηκαν» τα στοιχεία των γονέων

Σάλος με τις νέες ταυτότητες: Το ΥΠΕΣ εξηγεί γιατί «εξαφανίστηκαν» τα στοιχεία των γονέων

  •  29.07.2026 - 13:11
«Καμπανάκι» της Ελεγκτικής για το ΙΚΥΚ: Δύο φοιτητές στερήθηκαν υποτροφία λόγω συστημικού λάθους - Λάθη και παραλείψεις

«Καμπανάκι» της Ελεγκτικής για το ΙΚΥΚ: Δύο φοιτητές στερήθηκαν υποτροφία λόγω συστημικού λάθους - Λάθη και παραλείψεις

  •  29.07.2026 - 09:03
Τραγωδία στην άσφαλτο: «Έσβησε» ο 63χρονος Γιώργος μετά από τροχαίο στη Λευκωσία

Τραγωδία στην άσφαλτο: «Έσβησε» ο 63χρονος Γιώργος μετά από τροχαίο στη Λευκωσία

  •  29.07.2026 - 08:25
Σοκ στη Γαλλία: Ο DJ Kavinsky βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Σοκ στη Γαλλία: Ο DJ Kavinsky βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

  •  29.07.2026 - 12:14

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα