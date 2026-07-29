Έντονες αντιδράσεις στον τουρκικό Τύπο για τη συμφωνία ENI–Total στην κυπριακή ΑΟΖ

Η εφημερίδα Nefes, με τίτλο «Ψάχνουν φυσικό αέριο, όχι λύση», υποστηρίζει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε σε «μονομερή ενεργειακή κίνηση», την ίδια ημέρα κατά την οποία ο Γκουτέρες συναντήθηκε με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι εταιρείες ENI και TotalEnergies αποφάσισαν να αρχίσουν την παραγωγή από το κοίτασμα Κρόνος στο τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΖ. Η εφημερίδα ισχυρίζεται ότι με την κίνηση αυτή παραγνωρίζονται τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στους φυσικούς πόρους γύρω από το νησί.

Η Nefes αναφέρει ότι ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε δηλώσει το 2022 πως το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε το φυσικό αέριο στον Κρόνο βρίσκεται εκτός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Παρά ταύτα, το δημοσίευμα επιχειρεί να συνδέσει το έργο με τις ευρύτερες διεκδικήσεις της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η φιλοκυβερνητική Yeni Akit γράφει ότι «θα αρπάξουν το φυσικό αέριο της Τουρκίας μπροστά στα μάτια της» και υποστηρίζει ότι ανοίγει νέα εστία έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η εφημερίδα επαναλαμβάνει την πάγια θέση της Άγκυρας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να λαμβάνει μόνη της αποφάσεις για τους υδρογονάνθρακες, επειδή –όπως ισχυρίζεται– δεν εκπροσωπεί ολόκληρο το νησί.

Κατά τη Yeni Akit, η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή πλευρά θεωρούν τους ενεργειακούς πόρους κοινή περιουσία των δύο κοινοτήτων και ζητούν κοινό μηχανισμό για την έρευνα, την παραγωγή και τον διαμοιρασμό των εσόδων.