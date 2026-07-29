Δύο πυροσβέστες νεκροί στη φωτιά στο Ρέθυμνο – Εγκλωβίστηκαν στο όχημά τους

Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η μεγάλη φωτιά που μαίνεται στην περιοχή της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο, καθώς σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες υπάρχουν δύο νεκροί.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για δύο νέους, ηλικίας 27 και 23 ετών, οι οποίοι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Μέχρι αυτή την ώρα δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες πρόκειται για δύο πυροσβέστες, κατά πάσα πιθανότητα εποχικοί, οι οποίοι εντοπίστηκαν έξω από το πυροσβεστικό όχημα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τις συνθήκες του περιστατικού και την επιβεβαίωση των πληροφοριών.