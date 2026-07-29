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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Κρατά ανοιχτή τη διαδικασία» – Η πρώτη αντίδραση της Αννίτας Δημητρίου μετά τις κινήσεις του ΓΓ του ΟΗΕ

 29.07.2026 - 17:08
«Κρατά ανοιχτή τη διαδικασία» – Η πρώτη αντίδραση της Αννίτας Δημητρίου μετά τις κινήσεις του ΓΓ του ΟΗΕ

Η πρόθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να διατηρήσει ανοικτή τη διαδικασία για το Κυπριακό, μέσω νέας διευρυμένης συνάντησης, σχολιάστηκε από την Πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου, η οποία υπογράμμισε ότι παραμένει ζωντανή η προοπτική επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, με βάση το συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών.

Αυτουσια η δήλωση της Προέδρου του ΔΗΣΥ Αννίτας Δημητρίου για επίσκεψη ΓΓ ΟΗΕ :

Η πρόθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να συγκαλέσει νέα διευρυμένη συνάντηση, μετά και την αναγκαία προετοιμασία, κρατά ανοικτή τη διαδικασία και την προοπτική επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Παρότι δεν υπήρξαν οι εξελίξεις που θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν ένα ουσιαστικό βήμα προς τα εμπρός, ούτε καθορίστηκε ημερομηνία για τη διευρυμένη συνάντηση «5+1», είναι σημαντικό ότι οι συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση για τα επόμενα βήματα.

Η συγκυρία απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα και, πάνω απ’ όλα, στοχοπροσήλωση, για να επιτευχθεί η αναγκαία πρόοδος που αναμένει ο Γενικός Γραμματέας.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να συμβάλλει με συνέπεια και εποικοδομητικό πνεύμα σε κάθε πραγματική προσπάθεια που διατηρεί ανοικτή την προοπτική επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, πάντοτε στο συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

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