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ΔΙΕΘΝΗ

«Θα τους συντρίψουμε»: Ο Τραμπ απειλεί με αντίποινα το Ιράν μετά την επίθεση σε αμερικανικές δυνάμεις

 29.07.2026 - 17:42
«Θα τους συντρίψουμε»: Ο Τραμπ απειλεί με αντίποινα το Ιράν μετά την επίθεση σε αμερικανικές δυνάμεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί με σκληρά αντίποινα το Ιράν μετά την επίθεση σε αμερικανικές δυνάμεις

Σοβαρή κλιμάκωση καταγράφεται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε το Ιράν με σκληρά αντίποινα, μετά την αναχαίτιση ιρανικής επίθεσης με βαλλιστικούς πυραύλους κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, διαμηνύοντας ότι η Τεχεράνη «θα υποστεί βαρύ πλήγμα».

«Θα τους συντρίψουμε», δήλωσε ο Τραμπ στο Fox News το πρωί της Τετάρτης.

«Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα υποστούν βαρύ πλήγμα.»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν στη διάθεσή τους μόλις λίγα λεπτά για να αντιδράσουν στην αιφνιδιαστική επίθεση και κατάφεραν να καταρρίψουν τους πυραύλους προτού φτάσουν στους στόχους τους. Πρόσθεσε ότι παρακολούθησε βίντεο στο οποίο Αμερικανοί στρατιωτικοί μετέδιδαν σε πραγματικό χρόνο τις συντεταγμένες των πυραύλων κατά τη διάρκεια της αναχαίτισης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανο-σαουδαραβικές επιδρομές που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της νύχτας εναντίον φιλοϊρανικών σιιτικών πολιτοφυλακών στο Ιράκ συντονίστηκαν με την ιρακινή κυβέρνηση.

Χαρακτήρισε τις πολιτοφυλακές αυτές «καρκίνωμα για τον κόσμο» και πρόσθεσε ότι εξετάζονται περαιτέρω προειδοποιήσεις προς τις οργανώσεις που στηρίζονται από το Ιράν.

Οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησαν την Τετάρτη κοινά πλήγματα εναντίον φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων στο Ιράκ, στις πρώτες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στη Μέση Ανατολή αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τις την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν την περασμένη εβδομάδα.

Από την πλευρά του, το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία και πλοίων στο Στενό του Ορμούζ, προκαλώντας την αντίδραση του Τραμπ. Νωρίτερα, το Ιράν είχε ανακοινώσει ότι αμερικανικό βλήμα έπληξε την πόλη Πιρανσάρ, στα βορειοδυτικά της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.

Σε διπλωματικό επίπεδο, η Τεχεράνη απέρριψε νωρίτερα πρόταση του Ομάν για κοινή διαχείριση του Στενού του Ορμούζ.

Καθώς οι συγκρούσεις αναζωπυρώνονται και δεν διαφαίνεται άμεσο τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε τον Φεβρουάριο, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν απότομη άνοδο για πρώτη φορά από την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

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