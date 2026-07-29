Το μήνυμα Γκουτέρες από τη ΔΕΑ – Τι είπε για τους αγνοουμένους της Κύπρου

Σημερινή ανακοίνωση της ΔΕΑ αναφέρει ότι καλωσόρισε την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στο Ανθρωπολογικό της Εργαστήριο, το οποίο βρίσκεται εντός της Προστατευόμενης Περιοχής του ΟΗΕ στη Λευκωσία, στις 28 Ιουλίου 2026.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα Μέλη της ΔΕΑ (το Τρίτο Μέλος που εκπροσωπεί τον ΟΗΕ , καθώς και το Μέλος της Ελληνοκυπριακής Κοινότητας και το Μέλος της Τουρκοκυπριακής Κοινότητας) ενημέρωσαν τον Γενικό Γραμματέα για το ανθρωπιστικό έργο της Επιτροπής. Στη συνέχεια, ο ίδιος περιηγήθηκε στο εργαστήριο, όπου παρακολούθησε τις επιστημονικές διαδικασίες που αποτελούν τη βάση για την ταυτοποίηση των αγνοουμένων.

"Ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε τη βαθιά του εκτίμηση για την δικοινοτική λειτουργία της ΔΕΑ, η οποία εντοπίζει, ταυτοποιεί και επιστρέφει τα λείψανα των αγνοουμένων στις οικογένειές τους. Εξήρε τις προσπάθειες της Επιτροπής να συμβάλει στην παροχή απαντήσεων, στις οικογένειες που έχουν βιώσει δεκαετίες αβεβαιότητας σχετικά με την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων" τονίζει η ανακοίνωση.

Τον Γενικό Γραμματέα Γκουτέρες συνόδευαν η Ρόζμαρι ντι Κάρλο, Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις, ο Ζαν-Πιερ Λακρουά, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών αρμόδιος για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις, και ο Κασίμ Ντιάν, Ειδικός Αντιπρόσωπος και Επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο.

Η ΔΕΑ συστάθηκε το 1981 υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ της Ελληνοκυπριακής και της Τουρκοκυπριακής κοινότητας, σε συνέχεια σχετικής έκκλησης για τη δημιουργία μηχανισμού που διατυπώθηκε σε δύο Ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Το έργο της ΔΕΑ για την Εκταφή, την Ταυτοποίηση και την Επιστροφή των Λειψάνων των Αγνοουμένων στην Κύπρο, τέθηκε σε εφαρμογή το 2006. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο κύριος χρηματοδότης του έργου.

Έως σήμερα, 1,075 αγνοούμενοι και από τις δύο κοινότητες της Κύπρου έχουν ταυτοποιηθεί και επιστραφεί στις οικογένειές τους για μια αξιοπρεπή ταφή.

Η ΔΕΑ βασίζεται στη στήριξη που παρέχουν οι δωρητές για την υλοποίηση του δικοινοτικού της έργου, καταλήγει.