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ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η 38χρονη Βρετανίδα που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη

 29.07.2026 - 16:48
Αυτή είναι η 38χρονη Βρετανίδα που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη

Η ταυτότητα της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, η οποία είχε εγκαταλειφθεί σε ακατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη, αποκαλύφθηκε έπειτα από τις έρευνες των Αρχών, βάζοντας τέλος στο μυστήριο που κάλυπτε την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνική Αστυνομία, έπειτα από συνεργασία και ανταλλαγή στοιχείων με ξένες διωκτικές αρχές, κατάφερε να ταυτοποιήσει το θύμα. Πρόκειται για γυναίκα, υπήκοο Βρετανίας, η οποία γεννήθηκε το 1988. Καθοριστική για την εξέλιξη της έρευνας αποδείχθηκε η συνδρομή των αμερικανικών Αρχών, καθώς τα δακτυλικά της αποτυπώματα ήταν καταχωρημένα σε βάσεις δεδομένων των ΗΠΑ, γεγονός που οδήγησε στην εξακρίβωση της ταυτότητάς της.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η άτυχη γυναίκα είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα αεροπορικώς από την Κύπρο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι επαφές που είχε στη χώρα μας ούτε οι κινήσεις της πριν από τον θάνατό της.

Μετά την ταυτοποίηση του θύματος, οι έρευνες των αστυνομικών επικεντρώνονται πλέον στην ανασύνθεση των τελευταίων ημερών της ζωής της, με στόχο να εντοπιστεί ο δράστης της δολοφονίας, αλλά και το πρόσωπο που μετέφερε και εγκατέλειψε τη σορό της μέσα στη βαλίτσα στο ακατοίκητο κτίριο της Κυψέλης.

 

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