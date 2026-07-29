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ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή σε βαλίτσα: Ταξίδεψε στην Ελλάδα μέσω Κύπρου - Επικοινώνησε με την Αστυνομία Κύπρου η ΕΛΑΣ

 29.07.2026 - 15:31
Νεκρή σε βαλίτσα: Ταξίδεψε στην Ελλάδα μέσω Κύπρου - Επικοινώνησε με την Αστυνομία Κύπρου η ΕΛΑΣ

Η διαδρομή που ακολούθησε η Βρετανίδα πριν βρεθεί νεκρή μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη ανοίγει νέο κύκλο ερευνών για τις Αρχές. Η ταυτοποίηση της 38χρονης αποκάλυψε ότι είχε φτάσει στην Ελλάδα μέσω Κύπρου, στοιχείο που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για την εξιχνίαση της υπόθεσης, καθώς δίνει στους αστυνομικούς ένα συγκεκριμένο σημείο εκκίνησης για να χαρτογραφήσουν τις τελευταίες κινήσεις της και τα πρόσωπα με τα οποία ενδεχομένως ήρθε σε επαφή.

Από την έρευνα της ΕΛΑΣ διαπιστώθηκε πως η σορός που εντοπίστηκε στη βαλίτσα ανήκει σε μια Βρετανίδα, γεννημένη τον Φεβρουάριο του 1988, τα στοιχεία της οποίας έγιναν γνωστά μετά από επίσημο έγγραφο που έστειλε στην ΕΛΑΣ το γραφείο της Interpol στην Ουάσιγκτον.

Οι Αρχές από την πρώτη έρευνα που έκαναν έχουν διαπιστώσει πως η γυναίκα είχε φτάσει στην Ελλάδα μέσω Κύπρου το προηγούμενο διάστημα. ​ Άρα οι έρευνες πλέον έχουν αποκτήσει αφετηρία. ​Θέλουν για αρχή να δουν εάν η γυναίκα ταξίδευε με κάποιον μαζί εκείνη την ημέρα, κάτι που θα απαντηθεί από την αεροπορική εταιρεία. Επίσης, εάν υπήρξε κάποια κράτηση δωματίου ή ενοικίαση σπιτιού στο λεκανοπέδιο το επίμαχο χρονικό διάστημα, μετά την άφιξή της στην Αθήνα.

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Θεωρείται δεδομένο πως θα απευθυνθούν και στην Αστυνομία Κύπρου που και εκείνη με την πλευρά της θα συλλέξει στοιχεία που δεδομένα θα φανούν χρήσιμα στην εξιχνίαση του εγκλήματος. Η Βρετανίδα είναι πιθανόν να έμενε στις ΗΠΑ αφού εκεί βρέθηκαν περασμένα σε τράπεζα δεδομένων τα βιομετρικά της στοιχεία, όπως προκύπτει από το έγγραφο της Ιντερπόλ από την Ουάσιγκτον που απεστάλη στην Ελληνική Αστυνομία.

Η ταυτοποίηση 

Μετά τον εντοπισμό της σορού, οι ελληνικές αρχές είχαν πάρει αποτυπώματα αλλά δεν υπήρχαν τα στοιχεία της στην ελληνική βάση δεδομένων. Το σορτσάκι  γαλλικού πανεπιστημίου που φορούσε αποδείχθηκε κρίσιμο στοιχείο και για όλα τα δεδομένα  ενημερώθηκαν μέσω των διεθνών διαύλων επικοινωνίας όλες οι αστυνομίες αλλά και η Interpol, καθώς όσο περνούσαν οι μέρες οι αξιωματικοί της ΔΑΟΕ στρέφονταν όλο και περισσότερο στο σενάριο ότι η γυναίκα είναι πιθανό να μην κατάγεται από την Ελλάδα.

​Το βράδυ της Δευτέρας ο γρίφος λύθηκε, καθώς η αμερικανική Interpol ενημέρωσε πως πρόκειται για μια 38χρονη Βρετανίδα με στοιχεία Ε.Ρ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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