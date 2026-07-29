Αλλάζει ξανά ο καιρός – Δείτε τι έρχεται από αύριο

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 25 στα ανατολικά και νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά ισχυροί, 5 μποφόρ για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 37 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν απόγειοι, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Παρασκευή, το Σάββατο και τη Κυριακή, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος.