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Αλλάζει ξανά ο καιρός – Δείτε τι έρχεται από αύριο

 29.07.2026 - 18:45
Αλλάζει ξανά ο καιρός – Δείτε τι έρχεται από αύριο

Νέα άνοδος της θερμοκρασίας φέρνει η πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με τον υδράργυρο να αγγίζει αύριο τους 40 βαθμούς στο εσωτερικό.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 25 στα ανατολικά και νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά ισχυροί, 5 μποφόρ για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 37 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν απόγειοι, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τη Παρασκευή, το Σάββατο και τη Κυριακή, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος.

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