Πότε τίθεται σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση - Συνεχίζεται ο καύσωνας, πώς θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ στις 2:00 το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι τις 4:30 το απόγευμα της ίδιας μέρας.

Η μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό θα ανέλθει στους 40 βαθμούς.

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Πώς θα είναι ο καιρός

Σήμερα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

To Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.