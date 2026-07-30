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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καύσωνας διαρκείας: «Αγγίζει» τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος - Πώς θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο

 30.07.2026 - 23:18
Καύσωνας διαρκείας: «Αγγίζει» τους 40 βαθμούς ο υδράργυρος - Πώς θα είναι ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς 3 Μποφόρ, και αρχικά τοπικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 23 στα παράλια και γύρω στους 19 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που αργότερα στα ορεινά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς 3 Μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και αργότερα τοπικά στα νοτιοδυτικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί ασθενείς μέχρι 3 Μποφόρ, και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Τo Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

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