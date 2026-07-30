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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανοίγει ο δρόμος για την εκλογή Προέδρου στην ΕΔΕΚ – Η ημερομηνία της διαδικασίας

 30.07.2026 - 19:52
Ανοίγει ο δρόμος για την εκλογή Προέδρου στην ΕΔΕΚ – Η ημερομηνία της διαδικασίας

Η Κεντρική Επιτροπή της ΕΔΕΚ ενέκρινε τις προτάσεις του Πολιτικού Γραφείου για την αναπλήρωση της θέσης Προέδρου, σύμφωνα με το Καταστατικό.

Τις διαδικασίες για την εκλογή νέου Προέδρου της ΕΔΕΚ επικύρωσε η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, κατά τη συνεδρίασή της στις 30 Ιουλίου 2026.

Συγκεκριμένα, η Κεντρική Επιτροπή ενέκρινε τις προτάσεις του Πολιτικού Γραφείου, οι οποίες είχαν καταρτιστεί στις 22 Ιουλίου 2026, αναφορικά με τη διαδικασία αναπλήρωσης της θέσης του Προέδρου, όπως αυτή προβλέπεται από το Καταστατικό της ΕΔΕΚ.

Παράλληλα, επικυρώθηκαν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες που αφορούν την εκλογική διαδικασία.

Η Κεντρική Επιτροπή ενέκρινε επίσης την πρόταση όπως η εκλογή Προέδρου πραγματοποιηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος, το Πολιτικό Γραφείο και η Κεντρική Επιτροπή έχουν ήδη προχωρήσει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των διαδικασιών που απορρέουν από το Καταστατικό της ΕΔΕΚ.

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