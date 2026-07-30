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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κομισιόν: Έτοιμη η ΕΕ να διαδραματίσει «ενεργό ρόλο» στο Κυπριακό

 30.07.2026 - 17:27
Κομισιόν: Έτοιμη η ΕΕ να διαδραματίσει «ενεργό ρόλο» στο Κυπριακό

Έτοιμη να διαδραματίσει «ενεργό ρόλο» στη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού «με όλα τα μέσα και τα εργαλεία» που έχει στη διάθεσή της δηλώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια του εκπροσώπου της, τονίζοντας ότι είναι επίσης έτοιμη να συμμετάσχει σε «όλες τις σχετικές συναντήσεις», απαντώντας σχετικά με τη θέση της στη διευρυμένη συνάντηση 5+1 που προτίθεται κατόπιν προϋποθέσεων θα συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες μετά την επίσκεψη του στην Κύπρο την Τρίτη και την Τετάρτη. 

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Συνοχής, Ματσιέι Μπερεστέτσκι, σημείωσε σχετικά πως «η ΕΕ είναι σταθερά προσηλωμένη στην επανένωση της Κύπρου στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καθώς και σύμφωνα με τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της ΕΕ».

Όσον αφορά τη θέση της ΕΕ στο τραπέζι των μελλοντικών διαπραγματεύσεων, ο εκπρόσωπος σημείωσε εκ μέρους της Κομισιόν ότι «είμαστε έτοιμοι να διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία με όλα τα μέσα και τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, και είμαστε επίσης έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε όλες τις σχετικές συναντήσεις».

«Σε αυτό το πλαίσιο, στις 13 Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε τον εκτελεστικό Αντιπρόεδρο Ραφαέλε Φίτο ως Ειδικό Εκπρόσωπο για την Κύπρο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι ο κ. Φίτο «θα συμβάλλει στη διαδικασία επίλυσης στο πλαίσιο του ΟΗΕ, σε στενή συνεργασία με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, και θα συνεργαστεί επίσης με όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και συνομιλητές, προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο μια συνολική και διαρκή λύση για όλη την Κύπρο».

Ο εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι ο κ. Φίτο θα επισκεφθεί την Κύπρο σήμερα και αύριο, για πρώτη φορά στον νέο του ρόλο ως Ειδικός Εκπρόσωπος της ΕΕ. 

Σχετικά με το πώς σκοπεύει η ΕΕ να είναι εποικοδομητική, ώστε να υπάρξει σύντομα λύση στο Κυπριακό, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν επανέλαβε ότι «η ΕΕ είναι σταθερά προσηλωμένη στην επανένωση της Κύπρου, το έχετε ακούσει πολλές φορές από εμάς».

Όσον αφορά την πενταμερή επανέλαβε εκ μέρους της ΕΕ πως «είμαστε έτοιμοι να διαδραματίσουμε ενεργό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία με όλα τα μέσα και τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, και είμαστε επίσης έτοιμοι να συμμετάσχουμε σε όλες τις σχετικές συναντήσεις».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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