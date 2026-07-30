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ΔΙΕΘΝΗ

Σπάνιο βίντεο: Drone κατέγραψε για πρώτη φορά τη γέννα φάλαινας στην Αυστραλία

 30.07.2026 - 16:36
Σπάνιο βίντεο: Drone κατέγραψε για πρώτη φορά τη γέννα φάλαινας στην Αυστραλία

Μία από τις πιο σπάνιες στιγμές της άγριας ζωής κατέγραψε drone στα ανοικτά των ακτών της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία, όπου μία μεγάπτερη φάλαινα (humpback whale) έφερε στον κόσμο το μικρό της, σε ένα γεγονός που θεωρείται η πρώτη καταγεγραμμένη γέννηση του είδους από drone και μόλις η τέταρτη φορά που έχει βιντεοσκοπηθεί συνολικά παγκοσμίως.

Το εντυπωσιακό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, περίπου 700 μέτρα από τις ακτές του Kingscliff, όταν ο χειριστής drone και εθελοντής της οργάνωσης ORRCA (Organisation for the Rescue and Research of Cetaceans in Australia), Άλεξ Φόρεστ, παρατήρησε μία φάλαινα να κινείται ασυνήθιστα αργά, πίσω από το υπόλοιπο κοπάδι.

Αρχικά πίστεψε ότι επρόκειτο για επίθεση αρπακτικού, όταν είδε κάτι κόκκινο να εμφανίζεται στο νερό. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα όμως, το νεογέννητο φαλαινάκι αναδύθηκε στην επιφάνεια, αποκαλύπτοντας ότι είχε μόλις γεννηθεί.

Ο ίδιος, που έχει καταγράψει χιλιάδες μεγάπτερες φάλαινες από αέρος, χαρακτήρισε την εμπειρία μοναδική, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το υλικό θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση της αναπαραγωγικής συμπεριφοράς του είδους. Το drone πετούσε σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων από τα ζώα, σύμφωνα με τους αυστηρούς κανονισμούς προστασίας της άγριας ζωής της πολιτείας.

Η ερευνήτρια φαλαινών του Πανεπιστημίου Macquarie, Δρ Βανέσα Πιρότα, χαρακτήρισε το στιγμιότυπο «μαγική στιγμή», επισημαίνοντας ότι, παρά το γεγονός πως οι μεγάπτερες φάλαινες παρακολουθούνται περισσότερο από κάθε άλλο είδος φάλαινας στον κόσμο, η καταγραφή μιας γέννησης παραμένει εξαιρετικά σπάνια. Όπως εξήγησε, το νεογέννητο αντέδρασε αμέσως ενστικτωδώς, ανεβαίνοντας στην επιφάνεια για την πρώτη του αναπνοή.

Το βίντεο αναμένεται να υποβληθεί σε επιστημονική αξιολόγηση και να δημοσιευθεί, προσφέροντας πολύτιμα στοιχεία για τη μελέτη των θαλάσσιων θηλαστικών. Σύμφωνα με την επικεφαλής ερευνών της ORRCA, Άνι Ποστ, οι επιστήμονες θα μπορέσουν να συγκρίνουν το περιστατικό με τις ελάχιστες αντίστοιχες καταγραφές που υπάρχουν διεθνώς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι η γέννηση συνέβη σε περιοχή νοτιότερα από εκεί όπου οι επιστήμονες θεωρούσαν μέχρι σήμερα ότι γεννούν οι μεγάπτερες φάλαινες. Η υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας, Τζέιν ΜακΦι-Φριου, σημείωσε ότι η παρατήρηση αυτή ίσως ανατρέψει ορισμένες από τις έως τώρα επιστημονικές αντιλήψεις για τις περιοχές αναπαραγωγής του είδους, υπογραμμίζοντας πως η αύξηση του πληθυσμού των φαλαινών, σε συνδυασμό με τη χρήση νέων τεχνολογιών όπως τα drones, αποκαλύπτει συνεχώς νέα δεδομένα για τη συμπεριφορά τους.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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