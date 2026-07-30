Δίκη Ζαβράντωνα: Ερωτήματα για DNA και τηλεφωνικές επικοινωνίες στην αντεξέταση του ανακριτή

Η σημερινή διαδικασία επικεντρώθηκε στη διαχείριση των κατασχεθέντων κινητών τηλεφώνων του βασικού μάρτυρα Γιάννη Αντρέου άλλως «Μάρωνα», στην εξέταση τηλεπικοινωνιακών δεδομένων από την Αστυνομία, καθώς και στις ενστάσεις της υπεράσπισης ως προς τη νομιμότητα της προσκόμισης συγκεκριμένων τεκμηρίων.

Υπενθυμίζεται ότι το 2022 το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας έκρινε τον Ζαβράντωνα ένοχο για κατοχή και κατοχή με σκοπό την προμήθεια ναρκωτικών, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 22 ετών, ενώ τον αθώωσε στις κατηγορίες της συνομωσίας και της προμήθειας.

Ωστόσο, τον Μάιο του 2026 το Εφετείο ακύρωσε την καταδικαστική απόφαση και τη 22ετή ποινή, διατάσσοντας επανεκδίκαση της υπόθεσης λόγω κακοδικίας.

Κατά την εξέτασή του, ο αστυφύλακας της ΥΚΑΝ και ανακριτής της υπόθεσης, Δ.Χ., υιοθέτησε τις καταθέσεις που είχε δώσει στο πλαίσιο των ανακρίσεων, περιγράφοντας τις ενέργειες που ακολούθησαν μετά τη σύλληψη των ήδη καταδικασθέντων Γιάννη Ανδρέου, άλλως «Μάρωνα», και Άριστου Κυπριανού, καθώς και τη μεταγενέστερη διερεύνηση των στοιχείων που αφορούσαν τον κατηγορούμενο.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, ο ίδιος επέδωσε στον Ζαβράντωνα κλήση για ανάκριση, στη βάση πληροφοριών που είχαν περιέλθει στην ΥΚΑΝ για πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση, ενώ αργότερα έλαβε ανακριτική κατάθεση από τον κατηγορούμενο, ο οποίος αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμιξη και ανέφερε ότι δεν διατηρούσε επικοινωνία με τον Γιάννη Ανδρέου.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε ακόμη στη μεταγενέστερη κατάθεση του Ανδρέου, η οποία -όπως είπε- λήφθηκε κατόπιν αιτήματος του ίδιου μέσω του δικηγόρου του, με προηγούμενη ενημέρωση της Νομικής Υπηρεσίας.

Όπως κατέθεσε, στη νέα αυτή κατάθεση ο Ανδρέου προχώρησε σε αναφορές που δεν είχαν περιληφθεί στις προηγούμενες δηλώσεις του.

Κατά την εξέτασή του, ο ανακριτής αναγνώρισε σειρά τεκμηρίων που αφορούν τα κινητά τηλέφωνα τα οποία κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, εξηγώντας ότι αυτά παραδόθηκαν για ψηφιακή εξέταση, επιστράφηκαν αργότερα στους κατόχους τους και στη συνέχεια παραλήφθηκαν εκ νέου όταν προέκυψαν νέα ανακριτικά δεδομένα.

Όπως ανέφερε ενώπιον του Δικαστηρίου, κατά τη δεύτερη εξέταση των συσκευών διαπιστώθηκε ότι είχαν χρησιμοποιηθεί μετά την επιστροφή τους, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση νέων δικαστικών διαταγμάτων για πρόσβαση στο περιεχόμενο των επικοινωνιών τους.

Ιδιαίτερη έκταση έλαβε η διαδικασία όταν ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Βασίλης Μπίσας, επιχείρησε να καταθέσει διάταγμα που αφορούσε πρόσβαση σε περιεχόμενο ιδιωτικών επικοινωνιών.

Η υπεράσπιση, διά του συνηγόρου Χρίστου Πουτζιουρή, προέβαλε ένσταση, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο διάταγμα γνωστοποιήθηκε σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο της διαδικασίας, γεγονός που επηρεάζει το δικαίωμα του κατηγορουμένου σε δίκαιη δίκη και του στέρησε τη δυνατότητα να αμφισβητήσει εγκαίρως τη νομιμότητά του.

Από την πλευρά της, η κατηγορούσα Αρχή απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς, υποστηρίζοντας ότι το σχετικό διάταγμα είχε κοινοποιηθεί εγκαίρως στην υπεράσπιση και ότι τα ζητήματα που αφορούν πιθανή παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη εξετάζονται κατά την τελική αξιολόγηση της υπόθεσης και όχι κατά το στάδιο της παρουσίασης της μαρτυρίας.

Το Δικαστήριο, αφού άκουσε τις θέσεις των δύο πλευρών, απέρριψε την ένσταση, κρίνοντας ότι ζητήματα που άπτονται της δίκαιης δίκης θα αξιολογηθούν στο σύνολο της μαρτυρίας κατά το τελικό στάδιο της διαδικασίας.

Ως εκ τούτου, επέτρεψε την κατάθεση του διατάγματος ως τεκμηρίου.

Εξάλλου, ακολούθησε νέα ένσταση της υπεράσπισης όταν η κατηγορούσα Αρχή παρουσίασε έγγραφο που είχε ετοιμάσει ο ανακριτής, στο οποίο καταγράφονταν τηλεφωνικές επικοινωνίες και ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ του Γιάννη Ανδρέου και του κατηγορουμένου.

Η υπεράσπιση υποστήριξε ότι πρόκειται για έγγραφο το οποίο δεν αποτελεί αυτούσιο πρωτογενές τεκμήριο, αλλά σύνοψη που ετοίμασε ο ίδιος ο μάρτυρας, εκφράζοντας τη θέση ότι επιχειρείται η παρουσίαση αποσπασματικής μαρτυρίας.

Αντίθετα, η κατηγορούσα Αρχή ανέφερε ότι πρόκειται για εργαλείο παρουσίασης στοιχείων που ήδη περιλαμβάνονται στο αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης.

Το Δικαστήριο επέτρεψε τη συνέχιση της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι το σύνολο των σχετικών τεκμηρίων βρίσκεται ενώπιόν του και θα αξιολογηθεί κατά την έκδοση της απόφασής του.

Κατά την κατάθεσή του, ο ανακριτής ανέφερε ότι από την ανάλυση των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων εντοπίστηκαν τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ του κατηγορουμένου και του Γιάννη Ανδρέου, καθώς και ανταλλαγή μηνυμάτων κατά την περίοδο που εξετάζεται στην υπόθεση.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε απαντητική αλληλογραφία που λήφθηκε από τις ολλανδικές αρχές κατόπιν αιτήματος δικαστικής συνδρομής, μέσω της οποίας διαβιβάστηκαν στοιχεία αναφορικά με τη διαμονή και τις μετακινήσεις του κατηγορουμένου στην Ολλανδία.

Ερωτήματα για τον χειρισμό της πρώην συζύγου του κατηγορούμενου

Κατά την αντεξέταση, ο συνήγορος υπεράσπισης του Ζαβράντωνα, επικεντρώθηκε στον χειρισμό της πρώην συζύγου του κατηγορούμενου από τις ανακριτικές αρχές, θέτοντας ερωτήματα για το κατά πόσο θεωρήθηκε ύποπτη, καθώς και για το γεγονός ότι δεν λήφθηκε δείγμα DNA από την ίδια, παρά τον εντοπισμό γενετικού υλικού άγνωστης γυναίκας σε μία από τις συσκευασίες ναρκωτικών.

Ο μάρτυρας επέμεινε ότι η πρώην σύζυγος δεν θεωρήθηκε ποτέ ύποπτη και ότι η κατάθεσή της αφορούσε αποκλειστικά τη διερεύνηση στοιχείων για ταξίδι του κατηγορούμενου στην Ολλανδία.

Η διαδικασία ενώπιον του Κακουργιοδικείου θα συνεχιστεί αύριο, Παρασκευή, στις 09:00.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ