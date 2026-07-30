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ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει εθελοντής πυροσβέστης με δάκρυα στα μάτια για τους νεκρούς συναδέλφους του: «Δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους»

 30.07.2026 - 12:12
Συγκλονίζει εθελοντής πυροσβέστης με δάκρυα στα μάτια για τους νεκρούς συναδέλφους του: «Δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους»

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει μετά τον χαμό των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος, δίνοντας μάχη με τις φλόγες στο νότιο Ρέθυμνο.

Εκεί, όπου η μεγάλη πυρκαγιά συνεχίζει να δοκιμάζει τις δυνάμεις κατάσβεσης και τις τοπικές κοινωνίες, ένας εθελοντής, μέλος της Ομάδας Εθελοντών Εκτάκτων Αναγκών Αποκορώνου, δεν κατάφερε να κρύψει τη συγκίνησή του μιλώντας στην κάμερα για την απώλεια των πυροσβεστών. Με δάκρυα στα μάτια, περιέγραψε τον πόνο και το βάρος που κουβαλούν οι άνθρωποι που παλεύουν στο πύρινο μέτωπο, μετά τον θάνατο του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη, που έφυγαν από τη ζωή στη μάχη με τη φωτιά.

«Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες. Για πρώτη φορά δύο οικογένειες δεν θα γυρίσουν τα παιδιά τους σπίτι», ανέφερε, εμφανώς συγκλονισμένος. «Τα είδα με τα μάτια μου τα παιδιά. Ήταν λάθος τους… Πήγαν εκεί πέρα, δυστυχώς λάθος τους», είπε ο εθελοντής, μην μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Η εικόνα του να λυγίζει μπροστά στην κάμερα αποτυπώνει το δράμα που βιώνουν όσοι βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή, αντιμέτωποι με τις φλόγες και τον κίνδυνο.

«Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Η κατάσταση είναι τραγική… Καμένα σπίτια, καμένα αυτοκίνητα, καμένα ζώα. Δυστυχώς, οι άνθρωποι δεν θα ξαναγυρίσουν πίσω. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω», ανέφερε. Τα λόγια του συγκλονίζουν, την ώρα που εκατοντάδες ένστολοι και εθελοντές συνεχίζουν να επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα, έχοντας χάσει δύο ανθρώπους. Οι δύο πυροσβέστες από το Ρέθυμνο, με καταγωγή από το Αμάρι, άφησαν την τελευταία τους πνοή εν ώρα καθήκοντος, προκαλώντας βαθιά θλίψη στην Κρήτη και σε ολόκληρη τη χώρα.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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