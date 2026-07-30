Καταγγελίες για άτομα που στοχοποιούν σπίτια σπάζοντας κλειδαριές σε αυτή την περιοχή – Συναγερμός στους κατοίκους

Σύμφωνα με την ανάρτηση, άγνωστοι έσπασαν δύο φορές, μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων ημερών, τις κλειδαριές στα κάγκελα κατοικίας που βρίσκεται στην οδό Τεμπών.

Ο κάτοικος υποστηρίζει ότι παρόμοιο περιστατικό είχε σημειωθεί και πριν από μερικά χρόνια, όταν οι δράστες φέρονται να έσπασαν τις κλειδαριές, να αποσύνδεσαν κάμερα ασφαλείας με αισθητήρα κίνησης και στη συνέχεια να διέρρηξαν και να έκλεψαν το σπίτι.

Μέσα από την ανάρτηση απευθύνεται έκκληση προς τους κατοίκους της περιοχής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας των κατοικιών τους, ενώ ζητείται από τις αρμόδιες Αρχές η εντατικοποίηση των αστυνομικών περιπολιών στην οδό Τεμπών και τη γύρω περιοχή.