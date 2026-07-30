«Έτσι έγιναν τα πάρκα;» - Δημότης καταγγέλλει επικίνδυνες αλλαγές σε παιδική χαρά της Λεμεσού

Στην ανάρτησή του απευθύνεται στον Δήμο Λεμεσού, διερωτώμενος γιατί τα πάρκα διαμορφώνονται με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζοντας ότι κάτω από τις κούνιες τοποθετήθηκε χαλίκι, ενώ τα υπόλοιπα παιχνίδια αφαιρέθηκαν χωρίς, όπως αναφέρει, να αντικατασταθούν.

«Είχαμε και εμείς ένα πάρκο στη γειτονιά με δέντρα και παιχνίδια για να παίζουν τα μωρά. Άφησαν μόνο τις κούνιες, έβγαλαν όλα τα υπόλοιπα χωρίς να τα αντικαταστήσουν, ενώ τώρα οι κούνιες αγγίζουν σχεδόν το χαλίκι που έβαλαν από κάτω», γράφει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος καλεί τον Δήμο να προχωρά σε παρεμβάσεις που να βελτιώνουν την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των παιδικών χαρών, καταλήγοντας πως, αν στόχος είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης, οι αναβαθμίσεις θα πρέπει να γίνονται με τρόπο που να εξυπηρετεί και να προστατεύει τα παιδιά.