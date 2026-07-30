Λετυμπιώτης: «Αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε το παράθυρο ευκαιρίας στο Κυπριακό»

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτη Ενημέρωση» του ΡΙΚ, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι το πρώτο και βασικό ζητούμενο είναι η επανέναρξη των συνομιλιών, κάτι που, όπως είπε, προϋποθέτει την ευθυγράμμιση όλων των εμπλεκόμενων μερών με το συμφωνημένο πλαίσιο των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Όπως σημείωσε, η προσωπική δέσμευση του Αντόνιο Γκουτέρες αποτελεί σημαντικό στοιχείο, επισημαίνοντας ότι ο Γενικός Γραμματέας επιδιώκει να αξιοποιήσει τον χρόνο που απομένει μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας του, ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος. Πρόσθεσε ότι στόχος του ΟΗΕ είναι η επόμενη διευρυμένη διάσκεψη να αποτελέσει το τελευταίο βήμα πριν από την ανακοίνωση της επανέναρξης των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

«Αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία»

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν επιλέγει ούτε την υπεραισιοδοξία ούτε την απαισιοδοξία, αλλά παραμένει προσηλωμένη στην αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας, όσο μικρή κι αν είναι.

«Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις σημαντικές αναφορές του Γενικού Γραμματέα όσο και τη διαχρονική τουρκική αδιαλλαξία», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ακόμη ότι πλέον η συζήτηση επικεντρώνεται στην ουσία του Κυπριακού, κάτι που αποτελούσε διαχρονικό στόχο της ελληνοκυπριακής πλευράς.

«Δεν πάμε σε νέα διάσκεψη για να αποτύχει»

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανέλαβε ότι ο ίδιος ο Αντόνιο Γκουτέρες έχει ξεκαθαρίσει πως δεν επιθυμεί να συγκαλέσει νέα διευρυμένη διάσκεψη χωρίς προοπτική επιτυχίας.

Όπως είπε, το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας ανακοίνωσε την έναρξη εντατικής προετοιμασίας αποδεικνύει ότι έχει διαπιστώσει ενδείξεις πως υπάρχει περιθώριο προόδου.