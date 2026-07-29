Διχασμός στα κατεχόμενα μετά τον Γκουτέρες – Άλλοι βλέπουν ευκαιρία, άλλοι αποτυχία

Το ΡΤΚ σε ανακοίνωσή του το απόγευμα αναφέρει ότι ο οδικός χάρτης που ανακοίνωσε ο ΓΓ του ΟΗΕ προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για την επίλυση του Kυπριακού και εκφράζει στήριξη στην απόφαση για τη διεξαγωγή νέας διευρυμένης συνάντησης 5+1 μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων προετοιμασιών. Μια νέα συνάντηση δεν θα πρέπει απλώς να δίνει την εντύπωση ότι η διαδικασία συνεχίζεται, αλλά θα πρέπει να «παράγει συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα ανοίξουν το δρόμο για μια λύση», προστίθεται.

«Η συμφωνία για την πρόοδο στη διαδικασία, τη μεθοδολογία και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είναι προσανατολισμένα στα αποτελέσματα είναι θετική», αναφέρει. Θεωρεί επίσης ικανοποιητικό το γεγονός ότι η προσέγγιση του Τ/κ ηγέτη στη διαδικασία, τη μεθοδολογία και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, έχει ληφθεί υπόψη και έχει γίνει θετικά αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα και τα εμπλεκόμενα μέρη.

Τα βήματα που πρέπει να γίνουν στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, του εμπορίου, της ενέργειας και της εξωτερικής πολιτικής, που αφορούν ολόκληρη την Κύπρο, δεν πρέπει να δημιουργήσουν νέες εντάσεις, να βλάψουν την προοπτική μιας λύσης ή να εκθέσουν ολόκληρο το νησί στους κινδύνους περιφερειακών συγκρούσεων, σύμφωνα με το ΡΤΚ.

Το «υπεξ» με ανακοίνωσή του επίσης το απόγευμα χαιρέτισε την ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ για την επίσκεψη Γκουτέρες και επαναλαμβάνει ότι η επαναφορά στην ημερήσια διάταξη των εδώ και καιρό εξαντλημένων και επανειλημμένα αποδεδειγμένα ανεπιτυχών μοντέλων συμφωνίας για την Κύπρο είναι ασυμβίβαστη με τις τρέχουσες πραγματικότητες.

«Η ύπαρξη δύο ξεχωριστών λαών, δύο ξεχωριστών δημοκρατιών και δύο ανεξάρτητων και κυρίαρχων κρατικών δομών στο νησί είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός. Οποιαδήποτε διαδικασία διεξάγεται αγνοώντας αυτήν την πραγματικότητα δεν μπορεί να επιτύχει», υποστηρίζει.

Μια δίκαιη, διαρκής και βιώσιμη συμφωνία για την Κύπρο μπορεί να επιτευχθεί μόνο με βάση την επιβεβαίωση των εγγενών δικαιωμάτων του τουρκοκυπριακού «λαού», την αποδοχή της κυριαρχικής ισότητάς του και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του, προστίθεται.

Η συμφωνία για μια νέα συνάντηση 5+1 αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία και η διαδικασία θα πρέπει να προχωρήσει με τρόπο προσανατολισμένο στα αποτελέσματα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΔ.

Προστίθεται ότι ο Γενικός Γραμματέας των ΗΕ ζήτησε πρόοδο στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο πριν από τη σύνοδο κορυφής, υποδεικνύοντας σαφώς την απροθυμία του να πραγματοποιήσει μια συνάντηση 5+1 που θα κατέληγε σε αποτυχία και δεν θα παρήγαγε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Η οικοδόμηση μιας δίκαιης και διαρκούς λύσης στην Κύπρο είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων των Τ/κ, αναφέρεται και προστίθεται ότι το ΚΚΔ θέλει μια λύση, όχι μια διαδικασία.

Καμία ανησυχία για την επίσκεψη Γκουτέρες ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Κόμματος Αναγέννηση των εποίκων, Ερχάν Αρικλί, παραπέμποντας στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ που δηλώνει σαφώς ότι η Τουρκία δεν είχε καμία πρόθεση να κάνει την παραμικρή παραχώρηση στην τρέχουσα πολιτική της για την Κύπρο.

Από την άλλη, υποστήριξε, δεν υπήρξε η παραμικρή αλλαγή στις στάσεις των Ελλήνων και Ελληνοκυπρίων ηγετών. Αν δεν υπάρχει αλλαγή στη νοοτροπία των πλευρών τι έκανε ο Γκουτέρες στην Κύπρο, διερωτήθηκε και σημειώνοντας την αναφορά του ΓΓ του ΟΗΕ πως αν οι Κύπριοι δεν συμφωνήσουν, μπορεί σύντομα να επηρεαστούν από τους κινδύνους στην περιοχή, ο κ. Αρικλί έγραψε στην ανάρτησή του: «Τα μάτια μου γέμισαν δάκρυα ακούγοντας την ευαισθησία αυτού του ανθρώπου. Δεν ανησυχούσε για την κατάσταση εκατομμυρίων που επλήγησαν από τους πολέμους, αλλά για τον πιθανό αντίκτυπο στον πληθυσμό του νησιού. Ήρθε μέχρι εδώ μόνο και μόνο για να μας προειδοποιήσει. Φυσικά, όσοι εναπόθεσαν τις ελπίδες τους σε αυτό το τουριστικό ταξίδι, όσοι έτρεφαν γαλήνια όνειρα βασισμένα σε διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, απογοητεύτηκαν για πολλοστή φορά. Αλλά τουλάχιστον βρήκαν κάποιο υλικό για άσκοπη φλυαρία για μερικούς μήνες».

Ο πρόεδρος του ΚΛ και πρώην διαπραγματευτής, Κουντρέτ Οζερσάι σε δική του ανάρτηση σημείωσε την προσέγγιση του ΓΓ πως θα συγκαλέσει μια συνάντηση 5+1 μόνο αν οι πλευρές εδώ καταλήξουν σε συμφωνία κι αφού γίνει επαρκής προετοιμασία. Είναι δήλωση πρόθεσης για τη σύγκλιση 5+1. είπε, με την υποχρέωση προόδου σε: 1) μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, 2) διαδικασία/μεθοδολογία, 3) την ουσία/πυρήνα του προβλήματος.

«Αλλά θα μπορέσουν τα μέρη να επιτύχουν επαρκή προετοιμασία ή/και προσέγγιση ή/και πρόοδο σε αυτά τα τρία ζητήματα μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ τους; Έχω σοβαρές αμφιβολίες, γιατί αν μπορούσαν, και αν δεν υπήρχαν σοβαρές διαφωνίες σε αυτά τα ζητήματα, θα το είχαν κάνει ήδη χωρίς την ανάγκη της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα», πρόσθεσε.

Κατά τον κ. Οζερσάι η επίσκεψη Γκουτέρες σαφώς δεν βοήθησε στην επίτευξη προόδου σε αυτά τα τρία σημαντικά ζητήματα κι αν δεν επιλυθούν οι διαφωνίες μεταξύ των πλευρών σε αυτά, η πρόσκληση για συνάντηση 5+1 δεν θα σταλεί και δεν πρέπει να σταλεί, επειδή, όπως είπε και ο κ. Έρχιουρμαν, η μετάβαση σε μια τέτοια συνάντηση με αυτόν τον τρόπο θα οδηγήσει σε άλλη μια αποτυχία.

Τη φράση του ΓΓ να συγκαλέσει μια ακόμη συνάντηση 5+1 μετά από επαρκείς προετοιμασίες για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί, υπογράμμισε σε δική του ανάρτηση και ο Οζντίλ Ναμί, πρώην διαπραγματευτής της τ/κ πλευράς.

Ο κ. Ναμί θεωρεί ότι υπάρχουν λίγα νέα στοιχεία σε αυτή τη δήλωση και σημειώνει ότι ο κ. Γκουτέρες έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι η εποχή των ανοιχτών διαπραγματεύσεων έχει περάσει και κάθε νέα διαδικασία πρέπει να είναι προσανατολισμένη στα αποτελέσματα.

«Αυτό που είναι πιο ανησυχητικό είναι ότι η διατύπωσή του είναι προβληματική για διάφορους λόγους. Πρώτον, θα έπρεπε να γνωρίζει ότι εάν δεν υπάρχει συμφωνία για τη μεθοδολογία, δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία για την ουσία. Αυτή η αλληλουχία λείπει από τη δήλωσή του», ανέφερε.

Δεύτερον, γράφει ο κ. Ναμί, εάν δεν υπάρχει ρεαλιστική προοπτική προόδου στα βασικά ζητήματα, υπάρχει μικρή προοπτική ουσιαστικής προόδου και σε ουσιαστικά ΜΟΕ και τρίτον, η φράση «λαμβάνοντας υπόψη» τις προηγούμενες συγκλίσεις δεν τις σέβεται. «Αυτό αντιπροσωπεύει ένα βήμα προς τα πίσω. Και οι δύο ηγέτες έχουν ήδη δηλώσει την ετοιμότητά τους να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις από εκεί που σταμάτησαν στο Κραν-Μοντάνα, σεβόμενοι πλήρως τις συγκλίσεις που επιτεύχθηκαν εκεί. Ο Γενικός Γραμματέας θα έπρεπε να τους είχε κρατήσει σε αυτή τη δέσμευση», πρόσθεσε.

Για άλλη μια φορά, συνεχίζει ο Οζντίλ Ναμί, η Κύπρος άφησε μια σημαντική ευκαιρία να χαθεί και σε μια εποχή που η περιοχή μας γίνεται ολοένα και πιο ταραγμένη, θα πρέπει να κατευθυνόμαστε προς το ασφαλές λιμάνι της Ευρώπης, όχι να παρασυρόμαστε σε ολοένα και πιο τρικυμιώδη νερά.

«Ποιος φταίει; Ίσως, τελικά, όλοι μας φταίμε», καταλήγει.

ΑΠΟ: ΚΥΠΕ