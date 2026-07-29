Για πρώτη φορά στην Κύπρο: Δορυφόροι παρακολουθούν τις θαλάσσιες χελώνες – Δείτε το ταξίδι τους

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του οργανισμού, είναι η πρώτη φορά που τοποθετούνται δορυφορικοί πομποί σε θηλυκές χελώνες που φωλιάζουν στον Κόλπο της Λάρας, μία από τις κύριες περιοχές αναπαραγωγής του ειδών αυτών στη Μεσόγειο.

Οι δορυφορικοί πομποί τοποθετήθηκαν τον Ιούνιο σε μια πράσινη χελώνα (Chelonia mydas) και σε μια καρέττα (Caretta caretta), στο πλαίσιο μιας κοινής πρωτοβουλίας για την καλύτερη κατανόηση των μετακινήσεων των θαλάσσιων χελωνών της Κύπρου στη Μεσόγειο.

Οι χελώνες είναι είδη με έντονη μεταναστευτική δραστηριότητα και, παρακολουθώντας τις, οι ερευνητές θα αποκτήσουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις μεταναστευτικές τους διαδρομές, τις σημαντικές περιοχές διατροφής τους, τη χρήση οικοτόπων και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Οι δύο χελώνες ονομάστηκαν Αντρέα και Λάρα. Η Αντρέα ονομάστηκε προς τιμήν του Ανδρέα Δημητρόπουλου, ιδρυτή του Προγράμματος Προστασίας Θαλάσσιων Χελωνών στην Κύπρο το 1978.

"Το πρωτοποριακό αυτό έργο έθεσε τα θεμέλια για τη διατήρηση των θαλάσσιων χελωνών στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή" αναφέρεται.

Η Λάρα πήρε το όνομά της από την παραλία Λάρα, την καρδιά του Προγράμματος και μία από τις σημαντικότερες παραλίες ωοτοκίας της Μεσογείου, τόσο για την πράσινη χελώνα όσο και για την καρέττα.

Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει τις διαδρομές των χελωνών μέσω των διαδικτυακών χαρτών παρακολούθησης του προγράμματος: https://www.medtracs.org/projects/satellite-tracking-marine-turtles, ή https://conserveturtles.org/field-site/cyrus-sea-turtle-tracking/