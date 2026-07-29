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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Νέα εξέλιξη στη δίκη Φαίδωνα Φαίδωνος: Πότε συνεχίζεται η διαδικασία

 29.07.2026 - 21:45
Νέα εξέλιξη στη δίκη Φαίδωνα Φαίδωνος: Πότε συνεχίζεται η διαδικασία

Κατά την επόμενη δικάσιμο, την Παρασκευή, για την υπόθεση εναντίον  του εν αργία Δημάρχου Πάφου Φαίδωνα Φαίδωνος, αναμένεται να οριστούν νέες ημερομηνίες για τη συνέχιση της διαδικασίας, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο.

Η ακροαματική διαδικασία συνεχίστηκε σήμερα, Τετάρτη, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου που συνεδριάζει στην Πάφο, με την κλήτευση μαρτύρων.

Η δίκη διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, κατόπιν απόφασης του Δικαστηρίου, ύστερα από αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής. Την Κατηγορούσα Αρχή εκπροσωπεί από χθες και μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας η Ανώτερη Δικηγόρος της Δημοκρατίας, Μικαέλλα Πασιαρδή.

Μέχρι την απαγγελία του κατηγορητηρίου, την υπόθεση χειριζόταν το Γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας Πάφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη καταθέσει μέλος της ανακριτικής ομάδας. Μετά την παρουσίαση των τεκμηρίων της υπόθεσης άρχισε η κλήτευση μαρτύρων, αρχικά μελών της ανακριτικής ομάδας, προκειμένου η Κατηγορούσα Αρχή να επιχειρήσει να τεκμηριώσει τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο κατηγορούμενος. Στη συνέχεια αναμένεται να καταθέσουν, ενόρκως, πρόσωπα που είχαν δώσει καταθέσεις κατά το ανακριτικό στάδιο, όπως από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον της παραπονούμενης και άλλοι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος», οι συνήγοροι υπεράσπισης του εν αργία Δημάρχου Πάφου υπέβαλαν αίτημα ώστε η παραπονούμενη να αξιολογηθεί από ιδιώτη ψυχίατρο της δικής τους επιλογής.

Η παραπονούμενη έχει ήδη αξιολογηθεί από κυβερνητικό ψυχίατρο στο πλαίσιο της αστυνομικής διερεύνησης και πριν από την καταχώριση της υπόθεσης.

Ο εν αργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες: βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν παραδέχεται καμία από τις κατηγορίες. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δικαστηρίου, η υπόθεση θα εκδικαστεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, σε πέντε συνεχόμενες δικάσιμους, μέχρι και τις 31 Ιουλίου.

Στο μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να προκύψει θέμα για τον τρόπο κατάθεσης της παραπονούμενης.

Κατάθεση ενώπιον δικαστηρίου σε τέτοια περίπτωση μπορεί να γίνει είτε με φυσική παρουσία ενώπιον της αίθουσας του Δικαστηρίου, είτε με παραβάν, είτε μέσω άλλου γραφείου στο Δικαστικό Μέγαρο Πάφου και διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης. 

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