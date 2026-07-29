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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μάχη για τη ζωή του δίνει 4χρονο παιδί: Ο ΟΚΥπΥ διερευνά καταγγελίες των γονιών

 29.07.2026 - 22:29
Μάχη για τη ζωή του δίνει 4χρονο παιδί: Ο ΟΚΥπΥ διερευνά καταγγελίες των γονιών

Σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου ένα αγόρι τεσσάρων ετών, το οποίο παρουσίασε συμπτώματα συμβατά με μηνιγγίτιδα.

Το παιδί είχε αρχικά μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, ωστόσο στη συνέχεια διακομίστηκε στο Μακάρειο για περαιτέρω εξετάσεις και εξειδικευμένη νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε δραματικά, ενώ ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί είναι εγκεφαλικά νεκρό.

Την ίδια ώρα, οι γονείς του 4χρονου προχώρησαν σε δημόσιες καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι υπήρξαν λανθασμένοι χειρισμοί και καθυστερήσεις κατά την αντιμετώπιση του περιστατικού στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Μετά τις καταγγελίες, ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε διερεύνηση της υπόθεσης.

Σε ανακοίνωσή του, ο Οργανισμός αναφέρει ότι έχει ήδη λάβει γνώση των αναφορών και προχωρά στη συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων, ώστε να διαπιστωθούν τα πραγματικά γεγονότα. Παράλληλα, εκφράζει τη συμπαράστασή του προς την οικογένεια του παιδιού, υπογραμμίζοντας ότι κάθε σχετική καταγγελία εξετάζεται με σοβαρότητα, αντικειμενικότητα και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοούνται

Μιλώντας στον Alpha Κύπρου, ο παιδίατρος και πρώην διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του Μακάρειου Νοσοκομείου, Αβραάμ Ηλία, εξήγησε ότι τόσο η βακτηριακή όσο και η ιογενής μηνιγγίτιδα μπορεί να εκδηλωθούν με υψηλό πυρετό που δεν υποχωρεί με αντιπυρετικά, έντονη καταβολή, ανορεξία, πονοκέφαλο, φωτοφοβία, τάση για εμετό και δυσκαμψία του αυχένα, η οποία αποτελεί χαρακτηριστικό κλινικό εύρημα.

Όπως τόνισε, η μηνιγγίτιδα αποτελεί επείγουσα ιατρική κατάσταση και η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς ιδιαίτερα οι βακτηριακές μορφές της νόσου απαιτούν άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση για να περιοριστεί ο κίνδυνος σοβαρών επιπλοκών.

Ο κ. Ηλία επισήμανε ακόμη ότι, παρότι οι ιογενείς μηνιγγίτιδες θεωρούνται συνήθως ηπιότερες, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε πολύ σοβαρές επιπλοκές.

Ιδιαίτερα ευάλωτα θεωρούνται τα νεογνά ηλικίας κάτω των δύο μηνών, γι' αυτό και κάθε ύποπτο περιστατικό θα πρέπει να αξιολογείται και να αντιμετωπίζεται άμεσα σε νοσηλευτήριο.

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