Νέα στοιχεία για τη φωτιά στο Καλό Χωριό: Ποιος έδωσε την εντολή για την καταστροφή πυρομαχικών;

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο διοικητής του 70ού Τάγματος Μηχανικού, στον οποίο μέχρι στιγμής αποδίδεται η ευθύνη για το περιστατικό, δεν φαίνεται να έδρασε με δική του πρωτοβουλία. Αντίθετα, φέρεται να είχε λάβει σχετικές οδηγίες από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) για την καταστροφή του στρατιωτικού υλικού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η διαδικασία πραγματοποιήθηκε παρουσία ξένων εμπειρογνωμόνων, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της διοικητικής έρευνας.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τόσο η αλυσίδα λήψης των αποφάσεων όσο και οι λόγοι για τους οποίους η καταστροφή των πυρομαχικών πραγματοποιήθηκε σε περίοδο καύσωνα. Παράλληλα, διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς το μεσημέρι της Δευτέρας, η οποία επεκτάθηκε προς την κοινότητα Αγίας Άννας, απείλησε κατοικίες και οδήγησε στην προληπτική εκκένωση της Αγίας Άννας και του Ψευδά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πόρισμα του ταξίαρχου Στεφάνου αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί το αργότερο μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη.

Την ίδια ώρα, ο κοινοτάρχης Αγίας Άννας, Αναστάσης Γεωργίου, δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο ότι το Κοινοτικό Συμβούλιο είχε ενημερωθεί τρεις ημέρες νωρίτερα πως επρόκειτο να πραγματοποιηθεί καταστροφή πυρομαχικών στο πεδίο βολής. Όπως ανέφερε, η κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με παρόμοια περιστατικά εδώ και χρόνια, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι κάθε καλοκαίρι, όταν αρχίζουν οι εκρήξεις στο πεδίο βολής, οι κάτοικοι φοβούνται ότι θα ακολουθήσει νέα πυρκαγιά.

Σε ό,τι αφορά το διαχρονικό αίτημα για απομάκρυνση του πεδίου βολής Καλού Χωριού, ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Άμυνας, Σοφιανός Φιλιππίδης, ανέφερε ότι το ζήτημα εξετάζεται εδώ και χρόνια από τις αρμόδιες αρχές και δεν μπορεί να ληφθεί απόφαση εν θερμώ.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας, αναμένεται να συναντηθεί την Παρασκευή με τους κοινοτάρχες των επηρεαζόμενων περιοχών, με αντικείμενο τόσο τις συνέπειες της πυρκαγιάς όσο και το μέλλον της λειτουργίας του πεδίου βολής.