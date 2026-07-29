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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ερντογάν για Κυπριακό: «Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας»

 29.07.2026 - 20:40
Ερντογάν για Κυπριακό: «Δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας»

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή την τριμερή συνάντηση που έγινε την Τετάρτη (29/7) για το Κυπριακό με τη συμμετοχή του Γ.Γ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουφάν Ερχιουρμάν.

Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και ειδικά τις νέες συμμαχίες που δημιουργούνται.

«Παρακολουθούμε στενά κάθε βήμα που κάνουν όσοι επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τις εντάσεις στην περιοχή μας, μετατρέποντας την Κύπρο σε μέρος νέων στρατιωτικών συμμαχιών και γεωπολιτικών υπολογισμών.

Σε όσους κάνουν αυτόν τον λανθασμένο υπολογισμό, θα ήθελα να επαναλάβω το εξής γεγονός: όπως ακριβώς έχει κάνει σε όλη την ιστορία, και όπως ακριβώς έκανε πριν από 52 χρόνια, η Τουρκία δεν θα αφήσει ποτέ μόνους τους Τουρκοκύπριους αδελφούς και αδελφές της.

Όποιο και αν είναι το κόστος, δεν θα επιτρέψει ποτέ ξανά να επαναληφθούν οι τραγωδίες του παρελθόντος», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος.

Τουρκικό ΥΠΕΞ: «Δεν υπάρχει ακόμη κοινό έδαφος για λύση στο Κυπριακό»

Είχε προηγηθεί νωρίτερα ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ στο οποίο κάνει λόγο για απουσία κοινού εδάφους για λύση στο Κυπριακό.

Η Άγκυρα μάλιστα επιρρίπτει την απουσία προόδου στην αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς και εκφράζει τη στήριξή της στην τουρκοκυπριακή πλευρά.

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

«Εκτιμούμε τις προσπάθειες που έχει καταβάλει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σχετικά με το Κυπριακό από την αρχή της θητείας του.

Σε μια εποχή που δεν υπάρχει ακόμη κοινό έδαφος για μια λύση μεταξύ των δύο πλευρών στο νησί, πιστεύουμε ότι η εστίαση στην επίτευξη προόδου σε βασικούς τομείς συνεργασίας στο πλαίσιο της διαδικασίας που ξεκίνησε ο Γενικός Γραμματέας Γκουτέρες το 2025 θα συμβάλει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Από την άλλη πλευρά, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι η προοπτική μιας λύσης δεν θα υλοποιηθεί εκτός εάν αλλάξει η αδιάλλακτη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς και σταματήσουν οι ενέργειές της, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά και την περιφερειακή ασφάλεια.

Αξιοποιούμε την ευκαιρία για να επιστήσουμε για άλλη μια φορά την προσοχή στο γεγονός ότι τα μοντέλα λύσης που έχουν δοκιμαστεί και εξαντληθεί εδώ και δεκαετίες ανήκουν στο παρελθόν.

Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, επαναλαμβάνουμε ότι μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με βάση τις πραγματικότητες στο νησί, την κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού. Όπως πάντα, επαναβεβαιώνουμε την πλήρη υποστήριξή μας προς την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και τον τουρκοκυπριακό λαό».

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