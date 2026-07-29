Εντυπωσιασμένος ο Τραμπ από ηρωικό έφηβο που έσωσε 10χρονο από τα κύματα - Βράβευση στον Λευκό Οίκο

Αφού το βίντεο της διάσωσης, διάρκειας δύο λεπτών, διαδόθηκε ευρέως στο διαδίκτυο, ο Τραμπ προσκάλεσε τον 16χρονο Ράιντερ Γουίλιαμς στον Λευκό Οίκο, λέγοντας: «Θα καλέσουμε αυτόν τον ηρωικό νεαρό και την οικογένειά του στον Λευκό Οίκο, ίσως μαζί με το αγόρι που έσωσε, για να του απονείμουμε μια υψηλή πολιτική τιμή. Πολύ γενναίος, το αξίζει!»

Ο 16χρονος Ράιντερ Γουίλιαμς, ο οποίος βρίσκεται στο πρώτο έτος της θητείας του, έτρεξε προς τα κύματα στην παραλία Seabright το Σάββατο, αφού είδε ένα 10χρονο να παλεύει μέσα στο νερό.

Ο έφηβος πάλεψε ενάντια στα «sneaker waves» – απρόβλεπτα κύματα που μεγάλα και ισχυρά – για να σώσει το αγόρι που παρασύρθηκε, 60 μίλια νότια του Σαν Φρανσίσκο.

Αρκετοί ενήλικες πήδηξαν επίσης στο νερό για να βοηθήσουν το αγόρι που είχε παγιδευτεί περίπου 14 μέτρα από την ακτή, αλλά υποχώρησαν αφού τους έσπρωξαν πίσω τα μεγάλα κύματα.

Ο Ράιντερ αψήφησε τα κύματα και τον συνόδευσε ένας συνάδελφός του, ο οποίος βοήθησε να βγάλουν το παιδί με ασφάλεια από το νερό.

President Trump says he'll invite to the White House the 16-year-old lifeguard that rescued a 10-year-old boy who was struggling in massive waves at a beach in Santa Cruz, California.



Trump says he would give him a "high civilian honor" and called him "very brave." pic.twitter.com/551zPSXNAU — CBS News (@CBSNews) July 29, 2026

Ο Έρικ Τραμπ, γιος του Αμερικανού Προέρου εξήρε επίσης τον ναυαγοσώστη, γράφοντας στο X: «Απονείμετε σε αυτόν τον 16χρονο ναυαγοσώστη την υψηλότερη πολιτική τιμητική διάκριση. Αυτό είναι πραγματικά το καλύτερο της Αμερικής! Μπράβο!»

Η Ένωση Ναυαγοσωστών της Πολιτείας της Σάντα Κρουζ δήλωσε στο Fox News ότι ο έφηβος έκανε «εξαιρετική δουλειά», επαινώντας την άμεση αντίδρασή του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικογένεια του νεαρού ναυαγοσώστη αποκάλυψε ότι ο 16χρονος την ίδια ημέρα είχε πραγματοποιήσει άλλες δύο διασώσεις.

Ο πατέρας του, ένας συνταξιούχος πυροσβέστης, δήλωσε στην εφημερίδα California Post: «Τα πάει μια χαρά. Είμαστε τόσο συγκινημένοι. Προσπαθώ να τον προστατεύσω. Εγώ τον βλέπω ακόμα σαν μικρό αγόρι». Πρόσθεσε ότι η οικογένεια δεν ήταν σίγουρη αν θα ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για να παραλάβει την τιμητική διάκριση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.