Videogate: Κόντρα Βουλής - Γενικού Εισαγγελέα πριν από την έκτακτη συνεδρία

Στην επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής, ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαββίδης υπογραμμίζει ότι η Νομική Υπηρεσία και η Αστυνομία δεν μπορούν να τοποθετηθούν επί θεμάτων που άπτονται του ανακριτικού έργου, καθώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να επηρεάσει την εξέλιξη της έρευνας αλλά και τα δικαιώματα των εμπλεκόμενων προσώπων.

Παράλληλα, ξεκαθαρίζει ότι το πόρισμα του ποινικού ανακριτή Πασχαλίδη δεν πρόκειται να διαβιβαστεί στη Βουλή, καλώντας τα μέλη της Επιτροπής Θεσμών να λάβουν υπόψη τις συνταγματικές και νομικές παραμέτρους κατά τη διεξαγωγή της συνεδρίας.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, Δημήτρης Δημητρίου, διαμηνύει ότι η συνεδρία θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα «περιττή».

Όπως ανέφερε, η Βουλή ασκεί τον κοινοβουλευτικό της έλεγχο και η λειτουργία της δεν μπορεί να περιορίζεται από υποδείξεις ή παραινέσεις ανεξάρτητων αξιωματούχων.

Ο κ. Δημητρίου εξήγησε ότι το ενδιαφέρον της Επιτροπής δεν επικεντρώνεται στην ουσία της ποινικής διερεύνησης, αλλά σε ζητήματα που προέκυψαν από τους χειρισμούς του ποινικού ανακριτή και της Νομικής Υπηρεσίας πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Μεταξύ των ερωτημάτων που, όπως είπε, αναμένεται να τεθούν είναι εάν ο Γενικός Εισαγγελέας γνώριζε την ανακοίνωση του ποινικού ανακριτή μετά την παράδοση του πορίσματος, κατά πόσο μια τέτοια πρακτική ακολουθείται συνήθως και πώς εξηγούνται οι αναφορές που θεωρούνται αντιφατικές ή ανακριβείς.

Τόνισε, τέλος, ότι η Επιτροπή δεν προτίθεται να θέσει σε κίνδυνο την ποινική διαδικασία και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, μέρος της συνεδρίας θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, ώστε να προστατευθεί η εξέλιξη της υπόθεσης.