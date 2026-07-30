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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Έτρεχε» όλο το 24ωρο η Πυροσβεστική - Στο νοσοκομείο πολίτης μετά από εισπνοή καπνού

 30.07.2026 - 08:46
«Έτρεχε» όλο το 24ωρο η Πυροσβεστική - Στο νοσοκομείο πολίτης μετά από εισπνοή καπνού

Συναγερμός σήμανε σε αρκετές περιπτώσεις κατά το τελευταίο 24ωρο, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να ανταποκρίνεται συνολικά σε 54 κλήσεις για βοήθεια, εκ των οποίων οι 27 αφορούσαν πυρκαγιές. Μεταξύ των σοβαρότερων περιστατικών ήταν πυρκαγιά σε σχολείο στον Στρόβολο, φωτιά σε αγροτική περιοχή της Πάφου και πυρκαγιά σε υποστατικό στο Λιοπέτρι, όπου ένας άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά από εισπνοή καπνού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, από τις 06:00 της 29ης Ιουλίου μέχρι τις 06:00 της 30ής Ιουλίου 2026, καταγράφηκαν συνολικά 54 κλήσεις για βοήθεια, εκ των οποίων 27 αφορούσαν πυρκαγιές, 19 ειδικές εξυπηρετήσεις και οκτώ ψευδείς κλήσεις.

Στις 12:14 ξέσπασε πυρκαγιά σε τρεις μεγάλους κάδους απορριμμάτων, οι οποίοι εφάπτονταν στον εξωτερικό τοίχο της κουζίνας εστιατορίου – λέσχης σχολείου στον Στρόβολο. Στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από τον Πυροσβεστικό Σταθμό Ακρόπολης «Λοχία Σπύρου Τταντή», θέτοντας τη φωτιά υπό έλεγχο στις 12:40. Ακολούθησε εξαερισμός του χώρου λόγω του καπνού που εισήλθε στην κουζίνα, ενώ προκλήθηκαν ελαφρές ζημιές στη βαφή της τοιχοποιίας και στα φουγάρα της εστίας. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

Λίγο αργότερα, στις 13:06, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση στην κοινότητα Χολετριών, στην επαρχία Πάφου. Η φωτιά κατέκαυσε περίπου 2,5 εκτάρια με ξηρά χόρτα, σπαρτά, αποκάλαμα και αριθμό μπάλων σανού. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν επτά πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Δασών, της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, του Κοινοτικού Συμβουλίου Χολετριών, ιδιώτη γεωργού με ελκυστήρα, καθώς και τεσσάρων εναέριων μέσων πυρόσβεσης. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 14:15.

Στις 18:35 λήφθηκε νέα κλήση για πυρκαγιά σε υποστατικό εντός της κτηνοτροφικής περιοχής Λιοπετρίου, στην επαρχία Αμμοχώστου. Αν και η φωτιά κατασβέστηκε από τον ιδιοκτήτη πριν από την άφιξη των πυροσβεστών, τα μέλη της Υπηρεσίας προχώρησαν σε τελική κατάσβεση και εξαερισμό του χώρου. Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο περιεχόμενο του υποστατικού, ενώ ο ιδιοκτήτης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Αμμοχώστου, αφού υπέστη εισπνοή καπνού. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά προκλήθηκε από διαρροή σε θερμάστρα υγραερίου.

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