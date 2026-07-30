Video: Απίστευτο περιστατικό σε δρόμο της Κύπρου - Σταμάτησαν στη μέση του δρόμου με τετράτροχη μοτοσικλέτα μετά που πέρασαν το φανάρι

Σύμφωνα με όσα κατέγραψε και παρουσιάζονται στο βίντεο του PafosPress, ζευγάρι τουριστών που επέβαινε σε τετράτροχη μοτοσικλέτα (quad) κινούνταν στη λεωφόρο Τάφοι των Βασιλέων.

Αφού διέσχισαν κανονικά τη σηματοδοτούμενη διασταύρωση, στο ύψος του ξενοδοχείου Kings, σταμάτησαν ξαφνικά και χωρίς προφανή λόγο στο δεύτερο φανάρι, ακριβώς στη μέση του δρόμου.

Αυτή η ενέργεια δημιούργησε συνθήκες αυξημένου κινδύνου, καθώς το ζευγάρι βρέθηκε εκτεθειμένο σε οχήματα που ενδεχομένως θα εισέρχονταν στη διασταύρωση από τη νότια πλευρά, μέσω της οδού Επαμεινώνδα.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι η άγνοια του οδικού δικτύου και των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τόσο τους ίδιους τους οδηγούς όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Δείτε το βίντεο του PafosPress: