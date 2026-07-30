Παραλία της Λάρας εκπέμπει SOS; Οι εικόνες που δημοσίευσε πολίτης προκαλούν προβληματισμό - Βίντεο

Όπως αναφέρει, επισκέφθηκε πριν από δύο ημέρες την απομονωμένη παραλία, γνωστή για τη φυσική της ομορφιά και ως έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας καρέτα-καρέτα στη Μεσόγειο. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, η εικόνα που συνάντησε κάθε άλλο παρά θύμιζε μια προστατευόμενη περιοχή.

Σύμφωνα με την ανάρτησή του, στην ακτή αλλά και μέσα στη θάλασσα υπήρχαν διάσπαρτα μικροπλαστικά, κομμάτια από πλαστικά αντικείμενα, νάιλον και πλαστικά ποτήρια, τα οποία είτε επέπλεαν στο νερό είτε ξεβράζονταν συνεχώς στην παραλία από τα κύματα.

Εν συνεχεία διερωτάται, πώς είναι δυνατόν μια τόσο απομονωμένη και προστατευόμενη παραλία να παρουσιάζει τέτοια εικόνα, ενώ θέτει και ερωτήματα για τη διαχείριση και τον καθαρισμό της ακτογραμμής από τις αρμόδιες Αρχές.

«Ζούμε σε έναν τόπο που έχει προνόμιο τον φυσικό του πλούτο. Δεν γίνεται να τον θεωρούμε δεδομένο», αναφέρει χαρακτηριστικά, καλώντας τους πολίτες να επιδεικνύουν μεγαλύτερο σεβασμό στο περιβάλλον και να απορρίπτουν τα απορρίμματά τους στους κατάλληλους χώρους.