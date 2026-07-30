Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση της συζύγου του Κούλλη Νικολάου: Σε αγαπώ για τον τρόπο που με κάνεις να νιώθω και για όλα όσα είμαστε μαζί

Τι αφήνει πίσω η επίσκεψη Γκουτέρες-Το παρασκήνιο, το νέο πλαίσιο και η ευρωπαϊκή παρέμβαση με την άφιξη Φίτο
Μπορεί η παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο να μην συνοδεύτηκε από θεαματικές ανακοινώσεις, άφησε όμως πίσω της ένα πυκνό διπλωματικό παρασκήνιο και μια σειρά από εξελίξεις που αναμένεται να καθορίσουν την πορεία του Κυπριακού τους επόμενους μήνες. Οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν, οι ιδέες που κατατέθηκαν και η κινητικότητα που ακολουθεί, δημιουργούν την εικόνα μιας νέας προσπάθειας, η οποία, παρά τις δυσκολίες, επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό τον δρόμο, προς την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.