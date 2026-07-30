Δημοσκόπηση-«βόμβα» στον ΔΗΣΥ: Η Αννίτα μπροστά – Οι ανατροπές για τον β´ γύρο των Προεδρικών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, η παγκύπρια έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.500 ατόμων, εξετάζει διαφορετικά εκλογικά σενάρια τόσο για τον πρώτο όσο και για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Παράλληλα, αναφέρεται ότι θα ακολουθήσει νέα δημοσκόπηση, αυτή τη φορά αποκλειστικά μεταξύ των μελών του ΔΗΣΥ, με στόχο την καταγραφή των εσωκομματικών τάσεων.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας

Η δημοσκόπηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Αννίτα Δημητρίου είναι η μοναδική από τις υποψηφιότητες που εξετάζονται από πλευράς ΔΗΣΥ και εμφανίζεται να εξασφαλίζει πρόκριση στον δεύτερο γύρο απέναντι στον υποψήφιο της Αριστεράς.

Στα σενάρια της έρευνας περιλαμβάνονται, από πλευράς ΔΗΣΥ, οι Αννίτα Δημητρίου, Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης, ενώ από πλευράς ΑΚΕΛ εξετάζονται οι Ανδρέας Μαυρογιάννης και Στέφανος Στεφάνου.

Σε ένα από τα βασικά σενάρια, στο οποίο συμμετέχουν οι Αννίτα Δημητρίου, Νίκος Χριστοδουλίδης και Ανδρέας Μαυρογιάννης, πρώτος εμφανίζεται ο Μαυρογιάννης με 30%, δεύτερη η Αννίτα Δημητρίου με 26% και τρίτος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με 24%. Αν και η διαφορά για τη δεύτερη θέση χαρακτηρίζεται μικρή, το δημοσίευμα αποδίδει προβάδισμα στην πρόεδρο του ΔΗΣΥ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Αννίτα Δημητρίου διατηρεί προβάδισμα για είσοδο στον δεύτερο γύρο ακόμη και σε σενάρια όπου το ΕΛΑΜ δεν κατέρχεται με δικό του υποψήφιο, έστω και με οριακή διαφορά.

Η εικόνα διαφοροποιείται όταν στη θέση της Αννίτας Δημητρίου εξετάζονται οι υποψηφιότητες του Αβέρωφ Νεοφύτου ή του Γιώργου Παμπορίδη. Στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στον δεύτερο γύρο εμφανίζονται να προκρίνονται ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο υποψήφιος της Αριστεράς.

Παρόμοιο συμπέρασμα προκύπτει και όταν, αντί του Ανδρέα Μαυρογιάννη, εξετάζεται ως υποψήφιος του ΑΚΕΛ ο Στέφανος Στεφάνου. Αν και τα επιμέρους ποσοστά διαφοροποιούνται, το βασικό εύρημα παραμένει το ίδιο, καθώς μόνο η Αννίτα Δημητρίου εμφανίζεται να εξασφαλίζει πρόκριση στον δεύτερο γύρο ως υποψήφια του ΔΗΣΥ.

Η έρευνα καταγράφει, παράλληλα, ανταγωνιστική εικόνα και για τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, η Αννίτα Δημητρίου είναι η μοναδική υποψηφιότητα του ΔΗΣΥ που εμφανίζεται να μπορεί να επικρατήσει απέναντι στον Νίκο Χριστοδουλίδη σε ενδεχόμενη απευθείας αναμέτρηση. Στα υπόλοιπα σενάρια, ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας διατηρεί προβάδισμα.

Παρά τα ευρήματα της δημοσκόπησης, επισημαίνεται ότι οι προεδρικές εκλογές απέχουν ακόμη αρκετό χρονικό διάστημα και πως τα πολιτικά δεδομένα ενδέχεται να μεταβληθούν σημαντικά μέχρι την εκλογική αναμέτρηση.

Παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου για το Κυπριακό

Πέραν των ευρημάτων της δημοσκόπησης, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ τοποθετήθηκε και για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, σχολιάζοντας τις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Η Αννίτα Δημητρίου δήλωσε ότι η πρόθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να συγκαλέσει νέα διευρυμένη συνάντηση, μετά την απαιτούμενη προετοιμασία, διατηρεί ενεργή την προοπτική επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, παρότι δεν υπήρξαν εξελίξεις που να σηματοδοτούν ουσιαστική πρόοδο ούτε καθορίστηκε ημερομηνία για τη συνάντηση «5+1», οι συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση για τα επόμενα βήματα.

Όπως ανέφερε, η σημερινή συγκυρία απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα και προσήλωση στον στόχο, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για πρόοδο. Υπογράμμισε επίσης ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε ουσιαστική προσπάθεια που διατηρεί ανοικτή την προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών, στο πλαίσιο των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: Δημοσίευμα του Philenews. Το αρχικό ρεπορτάζ υπογράφει ο δημοσιογράφος Φρίξος Δαλίτης.