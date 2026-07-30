Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΔημοσκόπηση-«βόμβα» στον ΔΗΣΥ: Η Αννίτα μπροστά – Οι ανατροπές για τον β´ γύρο των Προεδρικών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση-«βόμβα» στον ΔΗΣΥ: Η Αννίτα μπροστά – Οι ανατροπές για τον β´ γύρο των Προεδρικών

 30.07.2026 - 09:17
Δημοσκόπηση-«βόμβα» στον ΔΗΣΥ: Η Αννίτα μπροστά – Οι ανατροπές για τον β´ γύρο των Προεδρικών

Νέα εσωτερική δημοσκόπηση, η οποία παρουσιάστηκε στην ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού και αποκαλύπτει o Φιλελέυθερος με ρεπορτάζ του Φρίξου Δαλίτη, καταγράφει την Αννίτα Δημητρίου ως την υποψηφιότητα με τις περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσει τον ΔΗΣΥ στον δεύτερο γύρο των επόμενων προεδρικών εκλογών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, η παγκύπρια έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 1.500 ατόμων, εξετάζει διαφορετικά εκλογικά σενάρια τόσο για τον πρώτο όσο και για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Παράλληλα, αναφέρεται ότι θα ακολουθήσει νέα δημοσκόπηση, αυτή τη φορά αποκλειστικά μεταξύ των μελών του ΔΗΣΥ, με στόχο την καταγραφή των εσωκομματικών τάσεων.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας

Η δημοσκόπηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Αννίτα Δημητρίου είναι η μοναδική από τις υποψηφιότητες που εξετάζονται από πλευράς ΔΗΣΥ και εμφανίζεται να εξασφαλίζει πρόκριση στον δεύτερο γύρο απέναντι στον υποψήφιο της Αριστεράς.

Στα σενάρια της έρευνας περιλαμβάνονται, από πλευράς ΔΗΣΥ, οι Αννίτα Δημητρίου, Αβέρωφ Νεοφύτου και Γιώργος Παμπορίδης, ενώ από πλευράς ΑΚΕΛ εξετάζονται οι Ανδρέας Μαυρογιάννης και Στέφανος Στεφάνου.

Σε ένα από τα βασικά σενάρια, στο οποίο συμμετέχουν οι Αννίτα Δημητρίου, Νίκος Χριστοδουλίδης και Ανδρέας Μαυρογιάννης, πρώτος εμφανίζεται ο Μαυρογιάννης με 30%, δεύτερη η Αννίτα Δημητρίου με 26% και τρίτος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με 24%. Αν και η διαφορά για τη δεύτερη θέση χαρακτηρίζεται μικρή, το δημοσίευμα αποδίδει προβάδισμα στην πρόεδρο του ΔΗΣΥ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η Αννίτα Δημητρίου διατηρεί προβάδισμα για είσοδο στον δεύτερο γύρο ακόμη και σε σενάρια όπου το ΕΛΑΜ δεν κατέρχεται με δικό του υποψήφιο, έστω και με οριακή διαφορά.

Η εικόνα διαφοροποιείται όταν στη θέση της Αννίτας Δημητρίου εξετάζονται οι υποψηφιότητες του Αβέρωφ Νεοφύτου ή του Γιώργου Παμπορίδη. Στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στον δεύτερο γύρο εμφανίζονται να προκρίνονται ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο υποψήφιος της Αριστεράς.

Παρόμοιο συμπέρασμα προκύπτει και όταν, αντί του Ανδρέα Μαυρογιάννη, εξετάζεται ως υποψήφιος του ΑΚΕΛ ο Στέφανος Στεφάνου. Αν και τα επιμέρους ποσοστά διαφοροποιούνται, το βασικό εύρημα παραμένει το ίδιο, καθώς μόνο η Αννίτα Δημητρίου εμφανίζεται να εξασφαλίζει πρόκριση στον δεύτερο γύρο ως υποψήφια του ΔΗΣΥ.

Η έρευνα καταγράφει, παράλληλα, ανταγωνιστική εικόνα και για τον δεύτερο γύρο των εκλογών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, η Αννίτα Δημητρίου είναι η μοναδική υποψηφιότητα του ΔΗΣΥ που εμφανίζεται να μπορεί να επικρατήσει απέναντι στον Νίκο Χριστοδουλίδη σε ενδεχόμενη απευθείας αναμέτρηση. Στα υπόλοιπα σενάρια, ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας διατηρεί προβάδισμα.

Παρά τα ευρήματα της δημοσκόπησης, επισημαίνεται ότι οι προεδρικές εκλογές απέχουν ακόμη αρκετό χρονικό διάστημα και πως τα πολιτικά δεδομένα ενδέχεται να μεταβληθούν σημαντικά μέχρι την εκλογική αναμέτρηση.

Παρέμβαση της Αννίτας Δημητρίου για το Κυπριακό

Πέραν των ευρημάτων της δημοσκόπησης, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ τοποθετήθηκε και για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, σχολιάζοντας τις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Η Αννίτα Δημητρίου δήλωσε ότι η πρόθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να συγκαλέσει νέα διευρυμένη συνάντηση, μετά την απαιτούμενη προετοιμασία, διατηρεί ενεργή την προοπτική επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι, παρότι δεν υπήρξαν εξελίξεις που να σηματοδοτούν ουσιαστική πρόοδο ούτε καθορίστηκε ημερομηνία για τη συνάντηση «5+1», οι συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση για τα επόμενα βήματα.

Όπως ανέφερε, η σημερινή συγκυρία απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα και προσήλωση στον στόχο, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για πρόοδο. Υπογράμμισε επίσης ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να στηρίζει κάθε ουσιαστική προσπάθεια που διατηρεί ανοικτή την προοπτική επανέναρξης των συνομιλιών, στο πλαίσιο των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: Δημοσίευμα του Philenews. Το αρχικό ρεπορτάζ υπογράφει ο δημοσιογράφος Φρίξος Δαλίτης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Video: Απίστευτο περιστατικό σε δρόμο της Κύπρου - Σταμάτησαν στη μέση του δρόμου με τετράτροχη μοτοσικλέτα μετά που πέρασαν το φανάρι
Νεκρός 50χρονος κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών: Νοσηλευόταν επί δύο μήνες – Τι αναφέρει η Αστυνομία
Οι Κύπριοι εγκαταλείπουν την κουζίνα τους – Τι κρύβεται πίσω από τη «μόδα» του fast food - Οι επιπτώσεις στην υγεία
«Έτρεχε» όλο το 24ωρο η Πυροσβεστική - Στο νοσοκομείο πολίτης μετά από εισπνοή καπνού
Στο «στόχαστρο» της Αστυνομίας εκατοντάδες οδηγοί: Συλλήψεις, νάρκοτεστ και 351 καταγγελίες σε μία νύχτα
«Έτσι έγιναν τα πάρκα;» - Δημότης καταγγέλλει επικίνδυνες αλλαγές σε παιδική χαρά της Λεμεσού

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λετυμπιώτης: «Αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε το παράθυρο ευκαιρίας στο Κυπριακό»

 30.07.2026 - 09:12
Επόμενο άρθρο

Καταγγελίες για άτομα που στοχοποιούν σπίτια σπάζοντας κλειδαριές σε αυτή την περιοχή – Συναγερμός στους κατοίκους

 30.07.2026 - 09:34
Τι αφήνει πίσω η επίσκεψη Γκουτέρες-Το παρασκήνιο, το νέο πλαίσιο και η ευρωπαϊκή παρέμβαση με την άφιξη Φίτο

Τι αφήνει πίσω η επίσκεψη Γκουτέρες-Το παρασκήνιο, το νέο πλαίσιο και η ευρωπαϊκή παρέμβαση με την άφιξη Φίτο

Μπορεί η παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, στην Κύπρο να μην συνοδεύτηκε από θεαματικές ανακοινώσεις, άφησε όμως πίσω της ένα πυκνό διπλωματικό παρασκήνιο και μια σειρά από εξελίξεις που αναμένεται να καθορίσουν την πορεία του Κυπριακού τους επόμενους μήνες. Οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν, οι ιδέες που κατατέθηκαν και η κινητικότητα που ακολουθεί, δημιουργούν την εικόνα μιας νέας προσπάθειας, η οποία, παρά τις δυσκολίες, επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτό τον δρόμο, προς την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τι αφήνει πίσω η επίσκεψη Γκουτέρες-Το παρασκήνιο, το νέο πλαίσιο και η ευρωπαϊκή παρέμβαση με την άφιξη Φίτο

Τι αφήνει πίσω η επίσκεψη Γκουτέρες-Το παρασκήνιο, το νέο πλαίσιο και η ευρωπαϊκή παρέμβαση με την άφιξη Φίτο

  •  30.07.2026 - 06:26
Λετυμπιώτης: «Αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε το παράθυρο ευκαιρίας στο Κυπριακό»

Λετυμπιώτης: «Αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε το παράθυρο ευκαιρίας στο Κυπριακό»

  •  30.07.2026 - 09:12
Δημοσκόπηση-«βόμβα» στον ΔΗΣΥ: Η Αννίτα μπροστά – Οι ανατροπές για τον β´ γύρο των Προεδρικών

Δημοσκόπηση-«βόμβα» στον ΔΗΣΥ: Η Αννίτα μπροστά – Οι ανατροπές για τον β´ γύρο των Προεδρικών

  •  30.07.2026 - 09:17
Νεκρός 50χρονος κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών: Νοσηλευόταν επί δύο μήνες – Τι αναφέρει η Αστυνομία

Νεκρός 50χρονος κατάδικος των Κεντρικών Φυλακών: Νοσηλευόταν επί δύο μήνες – Τι αναφέρει η Αστυνομία

  •  30.07.2026 - 07:15
«Έρχεται» το τέλος των 500ευρων – Τι θα γίνει με όσα ήδη κυκλοφορούν - Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν

«Έρχεται» το τέλος των 500ευρων – Τι θα γίνει με όσα ήδη κυκλοφορούν - Τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν

  •  30.07.2026 - 06:58
«Έτρεχε» όλο το 24ωρο η Πυροσβεστική - Στο νοσοκομείο πολίτης μετά από εισπνοή καπνού

«Έτρεχε» όλο το 24ωρο η Πυροσβεστική - Στο νοσοκομείο πολίτης μετά από εισπνοή καπνού

  •  30.07.2026 - 08:46
Καταγγελίες για άτομα που στοχοποιούν σπίτια σπάζοντας κλειδαριές σε αυτή την περιοχή – Συναγερμός στους κατοίκους

Καταγγελίες για άτομα που στοχοποιούν σπίτια σπάζοντας κλειδαριές σε αυτή την περιοχή – Συναγερμός στους κατοίκους

  •  30.07.2026 - 09:34
Video: Απίστευτο περιστατικό σε δρόμο της Κύπρου - Σταμάτησαν στη μέση του δρόμου με τετράτροχη μοτοσικλέτα μετά που πέρασαν το φανάρι

Video: Απίστευτο περιστατικό σε δρόμο της Κύπρου - Σταμάτησαν στη μέση του δρόμου με τετράτροχη μοτοσικλέτα μετά που πέρασαν το φανάρι

  •  30.07.2026 - 08:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα