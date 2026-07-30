Εσωτερική δημοσκόπηση του ΔΗΣΥ: Πρώτος στην καταλληλότητα ο Χριστοδουλίδης - Δεύτερος ο Μαυρογιάννης, τρίτη η Αννίτα Δημητρίου

Συγκεκριμένα, στην ερώτηση για το ποιος θεωρείται καταλληλότερος για επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης συγκεντρώνει 19%, έναντι 16% του Ανδρέα Μαυρογιάννη.

Η Αννίτα Δημητρίου ακολουθεί με 12%, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Αβέρωφ Νεοφύτου με 9%. Πιο χαμηλά καταγράφονται ο Γιώργος Παμπορίδης με 4%, οι Στέφανος Στεφάνου, Χρίστος Χρίστου και Οδυσσέας Μιχαηλίδης με 3%, ο Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης με 2%, ενώ από 1% λαμβάνουν η Ειρήνη Χαραλαμπίδου και ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Ο Χαράλαμπος Προύντζος δεν καταγράφει ποσοστό στην παράσταση καταλληλότητας. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 9% των συμμετεχόντων απαντά πως κανένας από τους αναφερόμενους δεν είναι ο καταλληλότερος για την Προεδρία, ενώ 12% δεν εκφράζει άποψη. Παράλληλα, 5% δηλώνει ότι θεωρεί καταλληλότερο κάποιο άλλο πρόσωπο.

Τα ευρήματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς προέρχονται από έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΔΗΣΥ και αποτυπώνουν την εικόνα που διαμορφώνεται σε επίπεδο καταλληλότητας περίπου δύο χρόνια πριν από τις προεδρικές εκλογές. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης διατηρεί την πρωτιά στη συγκεκριμένη μέτρηση, ενώ η Αννίτα Δημητρίου εμφανίζεται ως η ισχυρότερη προσωπικότητα από τον χώρο του ΔΗΣΥ.