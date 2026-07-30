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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψηφιακή πλατφόρμα για μη συμμορφούμενα προϊόντα στην κυπριακή αγορά αποφάσισε το Υπουργικό

 30.07.2026 - 12:48
Ψηφιακή πλατφόρμα για μη συμμορφούμενα προϊόντα στην κυπριακή αγορά αποφάσισε το Υπουργικό

Τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής και δημοσιοποίησης μη συμμορφούμενων προϊόντων που εντοπίζονται στην κυπριακή αγορά αποφάσισε την Πέμπτη το Υπουργικό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου, σημειώνεται ότι πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που ενισχύει την προστασία των πολιτών, τη διαφάνεια και την εύκολη πρόσβασή τους στην πληροφόρηση.

"Οι αρμόδιες αρχές διενεργούν καθημερινά ελέγχους, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά είναι ασφαλή και συμμορφώνονται με τη νομοθεσία. Όταν εντοπίζονται μη συμμορφούμενα ή επικίνδυνα προϊόντα, λαμβάνονται άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του κοινού", σημειώνεται.

Όπως αναφέρεται, με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα συγκεντρώνουμε για πρώτη φορά όλες τις σχετικές πληροφορίες σε ένα ενιαίο, αξιόπιστο και εύχρηστο σημείο. "Έτσι, οι πολίτες θα μπορούν εύκολα και γρήγορα να ενημερώνονται για προϊόντα που έχουν κριθεί μη συμμορφούμενα ή έχουν ανακληθεί, χωρίς να χρειάζεται να αναζητούν πληροφορίες από διαφορετικές υπηρεσίες", αναφέρει η ανακοίνωση.

Η πλατφόρμα θα ενημερώνεται άμεσα από όλες τις αρμόδιες αρχές εποπτείας της αγοράς, ενώ θα αξιοποιεί και τα ευρωπαϊκά συστήματα ενημέρωσης για προϊόντα που επηρεάζουν την κυπριακή αγορά, προστίθεται.

"Στόχος μας είναι να αξιοποιούμε την τεχνολογία για να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες, να ενισχύσουμε τη διαφάνεια και να θωρακίσουμε ακόμη περισσότερο την ασφάλεια των καταναλωτών", καταλήγει το Υπουργείο.

Ανακοινώνοντας την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, λίγο μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασής του, το πρωί της Πέμπτης, ο αρμόδιος Υπουργός, Μιχάλης Δαμιανός, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σημείωσε ότι η πλατόρμα θα περιλαμβάνει όλων των ειδών τα μη συμμορφούμενα προϊόντα. Πρόσθεσε, δε, ότι η ιστοσελίδα, στην οποία θα μπορεί να έχει πρόσβαση το κοινό, θα είναι έτοιμη μέσα στους επόμενους μήνες.

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Ψηφιακή πλατφόρμα για μη συμμορφούμενα προϊόντα στην κυπριακή αγορά αποφάσισε το Υπουργικό
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