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ΔΙΕΘΝΗ

«Άλλα δύο δευτερόλεπτα και θα είχε πεθάνει»: Συγκλονίζει ο πατέρας του αγοριού που σώθηκε από 16χρονο ναυαγοσώστη στην Καλιφόρνια

 30.07.2026 - 11:04
«Άλλα δύο δευτερόλεπτα και θα είχε πεθάνει»: Συγκλονίζει ο πατέρας του αγοριού που σώθηκε από 16χρονο ναυαγοσώστη στην Καλιφόρνια

Η οικογένεια του 10χρονου αγοριού που διασώθηκε από 16χρονο ναυαγοσώστη στην παραλία Seabright Beach της Σάντα Κρουζ στην Καλιφόρνια, μίλησε για το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

Ο πατέρας του παιδιού, Σούμιτ Ράι, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε η οικογένειά του, τονίζοντας ότι λίγα ακόμη δευτερόλεπτα θα μπορούσαν να είχαν αποβεί μοιραία για τον γιο του: «Άλλα δύο ή τρία δευτερόλεπτα και δεν πιστεύω ότι ο γιος μου θα τα είχε καταφέρει» δήλωσε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 10χρονος Νέιθανιελ έκανε διακοπές στην Καλιφόρνια μαζί με τη μητέρα και τη μικρότερη αδελφή του, όταν παρασύρθηκε από τα κύματα. Όπως ανέφερε, το παιδί έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο νερό και ανασύρθηκε χωρίς να αντιδρά. «Από ό,τι κατάλαβα, νόμιζε ότι θα πεθάνει. Πνιγόταν. Ήξερε ότι πνιγόταν. Έχασε τις αισθήσεις του. Όταν βγήκε από το νερό, ήταν εμφανώς αδύναμος. Δεν φαινόταν να αναπνέει» είπε ο Ράι.

Δείτε βίντεο από τη διάσωση του 10χρονου:

 

Τη διάσωσή του ανέλαβε ο 16χρονος ναυαγοσώστης Ράιντερ Γουίλιαμς, με τη συνδρομή του επίσης ναυαγοσώστη Άαρον Μπόνεν και άλλων λουόμενων που βρέθηκαν στο σημείο. Το περιστατικό, διάρκειας περίπου δύο λεπτών, καταγράφηκε από πολίτη που βρισκόταν στην παραλία.

Ο πατέρας του παιδιού εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι συμμετείχαν στη διάσωση, σημειώνοντας ότι ο γιος του οφείλει τη ζωή του στις άμεσες ενέργειές τους: «Ο Θεός να τους ευλογεί και, ξέρετε, σας ευχαριστώ. Δεν μπορώ να εκφράσω επαρκή ευγνωμοσύνη. Δεν υπάρχει τίποτα πιο πολύτιμο για μένα από τα παιδιά μου» τόνισε.

Στο μεταξύ, ο 16χρονος Ράιντερ Γουίλιαμς έδωσε στη δημοσιότητα τη δική του περιγραφή για όσα συνέβησαν. Όπως ανέφερε, βρισκόταν κοντά στον πύργο επιτήρησης όταν είδε το παιδί να χάνει την ισορροπία του σε ρηχά νερά. Ειδοποίησε αμέσως μέσω ασυρμάτου και έτρεξε προς το σημείο, όμως η ένταση των κυμάτων δυσκόλευε ιδιαίτερα την επιχείρηση διάσωσης.

Όπως εξήγησε, δεν κατάφερε να απομακρύνει το παιδί με την πρώτη προσπάθεια, καθώς ήταν αναίσθητο και τα κύματα το παρέσυραν συνεχώς. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα μπήκε στο νερό και δεύτερος ναυαγοσώστης, με τους δύο να καταφέρνουν τελικά να μεταφέρουν τον 10χρονο στην ακτή, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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