«Μπόνους» έως €2.000 σε φοιτητές Νοσηλευτικής και Μαιευτικής - Τα νέα κίνητρα της Κυβέρνησης

Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

Όπως εξήγησε, το νέο σχέδιο προβλέπει την καταβολή ετήσιας χορηγίας σε προπτυχιακούς φοιτητές, με το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης να αυξάνεται ανάλογα με το έτος φοίτησης. Συγκεκριμένα, οι πρωτοετείς θα λαμβάνουν χορηγία ύψους 1.000 ευρώ, οι δευτεροετείς 1.250 ευρώ, οι τριτοετείς 1.500 ευρώ και οι τεταρτοετείς 2.000 ευρώ ετησίως.

Δικαιούχοι του σχεδίου είναι οι μόνιμοι κάτοικοι της Κυπριακής Δημοκρατίας που φοιτούν σε προγράμματα Νοσηλευτικής ή Μαιευτικής. Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης αποτελεί η δέσμευση των αποφοίτων να εργαστούν για τουλάχιστον δύο χρόνια σε κρατικές δομές υγείας μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Το σχέδιο θα τεθεί σε εφαρμογή από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και θα καλύπτει όχι μόνο τους νέους εισακτέους, αλλά και όσους ήδη φοιτούν στα σχετικά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων των δευτεροετών, τριτοετών και τεταρτοετών φοιτητών.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα σε περισσότερους νέους να επιλέξουν τη Νοσηλευτική και τη Μαιευτική ως επαγγελματική σταδιοδρομία, συμβάλλοντας παράλληλα στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών των δημόσιων νοσηλευτηρίων και στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Γενικού Συστήματος Υγείας.