Νέα στοιχεία στη δίκη του πατέρα των δύο παιδιών που ξεψύχησαν σε όχημα - Αμφισβητεί τα ευρήματα η υπεράσπιση

Νέα στοιχεία ακούστηκαν σήμερα στο Δικαστήριο Δεκέλειας, κατά την εκδίκαση του αιτήματος του πάτερα των δύο αδικοχαμένων αγοριών για να αφεθεί ελεύθερος, προκειμένου να μεταβεί στην Βουλγαρία και να παραστεί στην κηδεία των παιδιών του.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τον περασμένο Ιούνιο στην Ξυλοφάγου, όπου τα δυο αδελφάκια βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του πάτερα κατηγορουμένου, υποβάλλοντας το αίτημα για να αφεθεί ελεύθερος ο πελάτης του, αμφισβήτησε την γνωμάτευση εμπειρογνωμόνων ότι διαπιστώθηκε βλάβη στο σύστημα κλειδώματος του αυτοκινήτου.

Απέρριψε, επίσης, τον ισχυρισμό της Αστυνομίας ότι τα παιδιά αφέθηκαν ελεύθερα και χωρίς φύλαξη, υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά, την μοιραία ημέρα, ήταν υπό την επιφύλαξη του αδελφού και εξαδέλφου του κατηγορούμενου. Από την πλευρά της, η Κατηγορούσα Αρχή απέρριψε τις θέσεις της υπεράσπισης.

Το δικαστήριο επιφύλαξε για αύριο Παρασκευή την απόφαση του, κατά πόσο θα κάνει αποδεκτό το αίτημα του κατηγορούμενου να παραστεί στην κηδεία των παιδιών του. Ο κατηγορούμενος αρνείται ενοχή στις δυο κατηγορίες που αντιμετωπίζει για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης, μία κατηγορία για κάθε παιδί