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ΔΙΕΘΝΗ

Βουλιάζει από τουρίστες η Ιταλία, ατελείωτες ουρές στους δρόμους της Ρώμης, δείτε βίντεο

 30.07.2026 - 13:59
Βουλιάζει από τουρίστες η Ιταλία, ατελείωτες ουρές στους δρόμους της Ρώμης, δείτε βίντεο

Η Ιταλία συνεχίζει να μαγνητίζει εκατομμύρια ταξιδιώτες από κάθε γωνιά του πλανήτη, παραμένοντας ο απόλυτος θερινός προορισμός. Πίσω όμως από τις καρτ ποστάλ και το ειδυλλιακό «dolce vita», ο υπερτουρισμός δοκιμάζει τις αντοχές της χώρας. Τις τελευταίες ημέρες βίντεο που κατακλύζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν την πραγματικότητα που βιώνουν εκατομμύρια ταξιδιώτες: ατελείωτες ουρές στους δρόμους της Ρώμης, πολύωρη αναμονή για ένα φέρι στη λίμνη Κόμο και πλημμυρισμένες από κόσμο αποβάθρες τρένων στα χωριά του Τσίνκουε Τέρρε.

Για πολλούς επισκέπτες, η εμπειρία των διακοπών μετατρέπεται σε μια ιδιαίτερα αγχωτική δοκιμασία, με κύρια χαρακτηριστικά την ταλαιπωρία και τη δυσκολία προσπέλασης ακόμη και στα βασικότερα αξιοθέατα. Μέτρα έκτακτης ανάγκης στη Ρώμη

Στη Ρώμη, η τουριστική ασφυξία χτυπά «κόκκινο» γύρω από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της πόλης — το Κολοσσαίο, το Πάνθεον και τη Φοντάνα ντι Τρέβι. Ειδικά στην ιστορική κρήνη, η κατάσταση οξύνεται καθημερινά, με εκατοντάδες επισκέπτες να στριμώχνονται στο ίδιο σημείο για μια αναμνηστική φωτογραφία.
 
Για να βάλουν φρένο στο... αδιαχώρητο, οι δημοτικές αρχές προχώρησαν στη λήψη αυστηρών μέτρων, επιβάλλοντας πλαφόν 400 ταυτόχρονων επισκεπτών στον χώρο της κρήνης, καθώς και συμβολικό εισιτήριο εισόδου 2 ευρώ για τους τουρίστες.

Απελπιστική η κατάσταση σε Λίμνη Κόμο και Τσίνκουε Τέρε

Παρόμοια προβλήματα συνωστισμού καταγράφονται και στη λίμνη Κόμο. Η προσέλευση των τουριστών ξεπερνά τη χωρητικότητα των τοπικών συγκοινωνιών, με αποτέλεσμα οι ουρές αναμονής για τα φέρι που εκτελούν τα δρομολόγια μεταξύ Μπελάτζιο, Βαρένα και Κόμο να εκτείνονται σε απόσταση δεκάδων μέτρων.

Παράλληλα, στο Τσίνκουε Τέρε, οι σιδηροδρομικοί σταθμοί κατακλύζονται καθημερινά από χιλιάδες ταξιδιώτες που προσπαθούν να μετακινηθούν στα γραφικά παράκτια χωριά.

 

Πλαφόν και κρατήσεις στις παραλίες

Για να βάλουν φρένο στο... αδιαχώρητο, οι δημοτικές αρχές προχώρησαν στη λήψη αυστηρών μέτρων, επιβάλλοντας πλαφόν 400 ταυτόχρονων επισκεπτών στον χώρο της κρήνης, καθώς και συμβολικό εισιτήριο εισόδου 2 ευρώ για τους τουρίστες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η διάσημη παραλία Λα Πελόζα στη Σαρδηνία, όπου οι διαθέσιμες θέσεις έχουν εξαντληθεί μέχρι και τον Σεπτέμβριο, ενώ αντίστοιχοι περιορισμοί ισχύουν στις παραλίες Κάλα Γκολορίτζε και Τουερρέντα.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Βενετία, με τα στενά σοκάκια της ιστορικής ιταλικής πόλης να γεμίζουν ασφυκτικά από χιλιάδες επισκέπτες. Η αυξημένη τουριστική κίνηση δημιουργεί το αδιαχώρητο στα πιο δημοφιλή σημεία, καθώς πλήθη περιηγούνται στα κανάλια, τις πλατείες και τα γραφικά δρομάκια της πόλης.
 

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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