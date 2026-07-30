Γιατί τα μικρότερα αδέλφια «κολλούν» συχνότερα αναπνευστικές λοιμώξεις

Νέα μελέτη του Northwestern University έδειξε ότι τα δεύτερα παιδιά μιας οικογένειας έχουν δύο έως τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να νοσηλευτούν για αναπνευστική λοίμωξη κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους, σε σύγκριση με τα πρωτότοκα.

Μέχρι πρότινος, οι επιστήμονες απέδιδαν τις διαφορές ανάμεσα στα πρωτότοκα και στα υπόλοιπα αδέλφια κυρίως στον χρόνο, στην προσοχή και στους πόρους που μπορούν να προσφέρουν οι γονείς. Οι ερευνητές, όμως, της παρούσας μελέτης εκτιμούν ότι βασική αιτία είναι οι ιοί που μεταφέρουν τα μεγαλύτερα αδέλφια από το σχολείο, τον παιδικό σταθμό ή τις καθημερινές δραστηριότητές τους.

Τι έδειξε η μελέτη

Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία από τη Δανία και περιέλαβε πρωτότοκα και δευτερότοκα παιδιά που γεννήθηκαν από το 1981 έως το 2017. Η ανάλυση έδειξε ότι τα δεύτερα παιδιά της οικογένειας είχαν δύο έως τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να νοσηλευτούν για νόσο του αναπνευστικού στους πρώτους μήνες της ζωής τους σε σύγκριση με τα πρωτότοκα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), ο οποίος μπορεί να προκαλέσει σοβαρή λοίμωξη σε βρέφη και να οδηγήσει σε νοσηλεία. Ένα μεγαλύτερο παιδί μπορεί να εμφανίσει μόνο συνάχι ή βήχα. Για ένα νεογέννητο, όμως, ο ίδιος ιός μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε νοσηλεία. «Η έκθεση σε ασθένειες τόσο νωρίς στη ζωή έχει συνέπειες που διαρκούν», εξηγεί ο Hannes Schwandt, οικονομολόγος Υγείας και αναπληρωτής καθηγητής Ανθρώπινης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής στο Northwestern University.

Μακροχρόνιες οι επιπτώσεις

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο American Economic Review, δεν εξέτασε μόνο τι συμβαίνει στη βρεφική ηλικία. Οι επιστήμονες μελέτησαν και τη μετέπειτα πορεία των παιδιών. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η μεγαλύτερη έκθεση σε αναπνευστικές λοιμώξεις τους πρώτους μήνες της ζωής συνδέθηκε με περισσότερα προβλήματα υγείας αργότερα, όπως άσθμα και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Αντίστοιχα, καταγράφηκαν και χαμηλότερες σχολικές επιδόσεις, μικρότερες πιθανότητες αποφοίτησης από το λύκειο ή το πανεπιστήμιο, χαμηλότερα εισοδήματα και συχνότερη χρήση υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη νεαρή ενήλικη ζωή. Όπως σημειώνει ο Hannes Schwandt, η πρώιμη έκθεση σε λοιμώξεις «μειώνει τα εισοδήματα και το μορφωτικό επίπεδο, επιβαρύνει την ψυχική υγεία στην ενήλικη ζωή και αυξάνει τα ποσοστά χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων, όπως το άσθμα».

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει πως κάθε βρεφική λοίμωξη θα προκαλέσει σοβαρές συνέπειες. Δείχνει, όμως, ότι η σοβαρή νόσηση σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία και στην ανάπτυξη του παιδιού για πολλά χρόνια.

«Η ομάδα μας εντόπισε έναν βιολογικό μηχανισμό που μέχρι σήμερα είχε παραβλεφθεί: τη μετάδοση ασθενειών μέσα στην οικογένεια», αναφέρει ο ερευνητής. Μάλιστα, όταν οι επιστήμονες έλαβαν υπόψη την έκθεση σε ασθένειες κατά τη βρεφική ηλικία, η διαφορά στα μελλοντικά εισοδήματα ανάμεσα στα πρωτότοκα και στα μικρότερα αδέλφια μειώθηκε περίπου στο μισό. «Τα μικρόβια και όχι μόνο ο τρόπος ανατροφής φαίνεται ότι αποτελούν μέρος της εξήγησης», επισημαίνει ο Hannes Schwandt.

Ένα συνηθισμένο κρυολόγημα μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία

Ένα από τα στοιχεία που εξέπληξαν περισσότερο τους ερευνητές ήταν το μέγεθος και η διάρκεια των επιπτώσεων. «Μας εντυπωσίασε το πόσο μεγάλες και επίμονες ήταν οι μακροχρόνιες συνέπειες από κάτι που εκείνη τη στιγμή μοιάζει με μια συνηθισμένη παιδική ασθένεια και όχι με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας», σημειώνει ο Schwandt.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια απλή ίωση ενός νηπίου, η οποία μεταδίδεται στο νεογέννητο αδελφάκι του, μπορεί να έχει μετρήσιμες επιπτώσεις στην υγεία και στη μελλοντική οικονομική του πορεία, ακόμη και δεκαετίες αργότερα.

Το βασικό μήνυμα είναι απλό: μια συνηθισμένη ίωση για ένα μεγαλύτερο παιδί μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρή για ένα νεογέννητο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αφήσει αποτύπωμα που διαρκεί για χρόνια.

Πηγή: ygeiamou.gr