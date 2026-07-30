Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγείαΓιατί τα μικρότερα αδέλφια «κολλούν» συχνότερα αναπνευστικές λοιμώξεις
ΥΓΕΙΑ

Γιατί τα μικρότερα αδέλφια «κολλούν» συχνότερα αναπνευστικές λοιμώξεις

 30.07.2026 - 14:20
Γιατί τα μικρότερα αδέλφια «κολλούν» συχνότερα αναπνευστικές λοιμώξεις

Τα μικρότερα αδέλφια μπορεί να ξεκινούν τη ζωή τους με ένα μειονέκτημα που μέχρι σήμερα δεν είχε μελετηθεί αρκετά: την πιο συχνή έκθεση σε ιούς που μεταφέρουν στο σπίτι τα μεγαλύτερα παιδιά.

Νέα μελέτη του Northwestern University έδειξε ότι τα δεύτερα παιδιά μιας οικογένειας έχουν δύο έως τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να νοσηλευτούν για αναπνευστική λοίμωξη κατά τους πρώτους μήνες της ζωής τους, σε σύγκριση με τα πρωτότοκα.

Μέχρι πρότινος, οι επιστήμονες απέδιδαν τις διαφορές ανάμεσα στα πρωτότοκα και στα υπόλοιπα αδέλφια κυρίως στον χρόνο, στην προσοχή και στους πόρους που μπορούν να προσφέρουν οι γονείς. Οι ερευνητές, όμως, της παρούσας μελέτης εκτιμούν ότι βασική αιτία είναι οι ιοί που μεταφέρουν τα μεγαλύτερα αδέλφια από το σχολείο, τον παιδικό σταθμό ή τις καθημερινές δραστηριότητές τους.

Τι έδειξε η μελέτη

Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία από τη Δανία και περιέλαβε πρωτότοκα και δευτερότοκα παιδιά που γεννήθηκαν από το 1981 έως το 2017. Η ανάλυση έδειξε ότι τα δεύτερα παιδιά της οικογένειας είχαν δύο έως τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να νοσηλευτούν για νόσο του αναπνευστικού στους πρώτους μήνες της ζωής τους σε σύγκριση με τα πρωτότοκα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), ο οποίος μπορεί να προκαλέσει σοβαρή λοίμωξη σε βρέφη και να οδηγήσει σε νοσηλεία. Ένα μεγαλύτερο παιδί μπορεί να εμφανίσει μόνο συνάχι ή βήχα. Για ένα νεογέννητο, όμως, ο ίδιος ιός μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε νοσηλεία. «Η έκθεση σε ασθένειες τόσο νωρίς στη ζωή έχει συνέπειες που διαρκούν», εξηγεί ο Hannes Schwandt, οικονομολόγος Υγείας και αναπληρωτής καθηγητής Ανθρώπινης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής στο Northwestern University.

Μακροχρόνιες οι επιπτώσεις

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο American Economic Review, δεν εξέτασε μόνο τι συμβαίνει στη βρεφική ηλικία. Οι επιστήμονες μελέτησαν και τη μετέπειτα πορεία των παιδιών. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η μεγαλύτερη έκθεση σε αναπνευστικές λοιμώξεις τους πρώτους μήνες της ζωής συνδέθηκε με περισσότερα προβλήματα υγείας αργότερα, όπως άσθμα και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.

Αντίστοιχα, καταγράφηκαν και χαμηλότερες σχολικές επιδόσεις, μικρότερες πιθανότητες αποφοίτησης από το λύκειο ή το πανεπιστήμιο, χαμηλότερα εισοδήματα και συχνότερη χρήση υπηρεσιών ψυχικής υγείας στη νεαρή ενήλικη ζωή. Όπως σημειώνει ο Hannes Schwandt, η πρώιμη έκθεση σε λοιμώξεις «μειώνει τα εισοδήματα και το μορφωτικό επίπεδο, επιβαρύνει την ψυχική υγεία στην ενήλικη ζωή και αυξάνει τα ποσοστά χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων, όπως το άσθμα».

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει πως κάθε βρεφική λοίμωξη θα προκαλέσει σοβαρές συνέπειες. Δείχνει, όμως, ότι η σοβαρή νόσηση σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο μπορεί να έχει επιπτώσεις στην υγεία και στην ανάπτυξη του παιδιού για πολλά χρόνια.

«Η ομάδα μας εντόπισε έναν βιολογικό μηχανισμό που μέχρι σήμερα είχε παραβλεφθεί: τη μετάδοση ασθενειών μέσα στην οικογένεια», αναφέρει ο ερευνητής. Μάλιστα, όταν οι επιστήμονες έλαβαν υπόψη την έκθεση σε ασθένειες κατά τη βρεφική ηλικία, η διαφορά στα μελλοντικά εισοδήματα ανάμεσα στα πρωτότοκα και στα μικρότερα αδέλφια μειώθηκε περίπου στο μισό. «Τα μικρόβια και όχι μόνο ο τρόπος ανατροφής φαίνεται ότι αποτελούν μέρος της εξήγησης», επισημαίνει ο Hannes Schwandt.

Ένα συνηθισμένο κρυολόγημα μπορεί να έχει μεγαλύτερη σημασία

Ένα από τα στοιχεία που εξέπληξαν περισσότερο τους ερευνητές ήταν το μέγεθος και η διάρκεια των επιπτώσεων. «Μας εντυπωσίασε το πόσο μεγάλες και επίμονες ήταν οι μακροχρόνιες συνέπειες από κάτι που εκείνη τη στιγμή μοιάζει με μια συνηθισμένη παιδική ασθένεια και όχι με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας», σημειώνει ο Schwandt.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια απλή ίωση ενός νηπίου, η οποία μεταδίδεται στο νεογέννητο αδελφάκι του, μπορεί να έχει μετρήσιμες επιπτώσεις στην υγεία και στη μελλοντική οικονομική του πορεία, ακόμη και δεκαετίες αργότερα.

Το βασικό μήνυμα είναι απλό: μια συνηθισμένη ίωση για ένα μεγαλύτερο παιδί μπορεί να είναι πολύ πιο σοβαρή για ένα νεογέννητο και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αφήσει αποτύπωμα που διαρκεί για χρόνια.

Πηγή: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψηφιακή πλατφόρμα για μη συμμορφούμενα προϊόντα στην κυπριακή αγορά αποφάσισε το Υπουργικό
Συγκλονίζει εθελοντής πυροσβέστης με δάκρυα στα μάτια για τους νεκρούς συναδέλφους του: «Δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους»
Απόπειρα φόνου στη Λευκωσία: Κατήγγειλε ότι τον πυροβόλησαν ενώ οδηγούσε
«Μπόνους» έως €2.000 σε φοιτητές Νοσηλευτικής και Μαιευτικής - Τα νέα κίνητρα της Κυβέρνησης
Τραγωδία στον Πρωταρά: Ανασύρθηκε νεκρός 27χρονος από παραλία - Οι πρώτες πληροφορίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βουλιάζει από τουρίστες η Ιταλία, ατελείωτες ουρές στους δρόμους της Ρώμης, δείτε βίντεο

 30.07.2026 - 13:59
Επόμενο άρθρο

Νέα στοιχεία στη δίκη του πατέρα των δύο παιδιών που ξεψύχησαν σε όχημα - Αμφισβητεί τα ευρήματα η υπεράσπιση

 30.07.2026 - 14:28
ΠτΔ: «Βρισκόμαστε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια σε έντονη κινητικότητα για το Κυπριακό»

ΠτΔ: «Βρισκόμαστε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια σε έντονη κινητικότητα για το Κυπριακό»

Βρισκόμαστε για πρώτη φορά, μετά από πάρα πολλά χρόνια, σε μια έντονη κινητικότητα για το Κυπριακό, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, σημειώνοντας ότι η παρουσία του ΓΓ των ΗΕ στην Κύπρο δεν ήταν καθόλου τυχαία, αλλά ήταν αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε η Κυβέρνηση τον Μάρτιο του 2023.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: «Βρισκόμαστε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια σε έντονη κινητικότητα για το Κυπριακό»

ΠτΔ: «Βρισκόμαστε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια σε έντονη κινητικότητα για το Κυπριακό»

  •  30.07.2026 - 10:15
Τραγωδία στον Πρωταρά: Ανασύρθηκε νεκρός 27χρονος από παραλία - Οι πρώτες πληροφορίες

Τραγωδία στον Πρωταρά: Ανασύρθηκε νεκρός 27χρονος από παραλία - Οι πρώτες πληροφορίες

  •  30.07.2026 - 10:36
Νέα στοιχεία στη δίκη του πατέρα των δύο παιδιών που ξεψύχησαν σε όχημα - Αμφισβητεί τα ευρήματα η υπεράσπιση

Νέα στοιχεία στη δίκη του πατέρα των δύο παιδιών που ξεψύχησαν σε όχημα - Αμφισβητεί τα ευρήματα η υπεράσπιση

  •  30.07.2026 - 14:28
Εσωτερική δημοσκόπηση του ΔΗΣΥ: Πρώτος στην καταλληλότητα ο Χριστοδουλίδης - Δεύτερος ο Μαυρογιάννης, τρίτη η Αννίτα Δημητρίου

Εσωτερική δημοσκόπηση του ΔΗΣΥ: Πρώτος στην καταλληλότητα ο Χριστοδουλίδης - Δεύτερος ο Μαυρογιάννης, τρίτη η Αννίτα Δημητρίου

  •  30.07.2026 - 10:34
«Μπόνους» έως €2.000 σε φοιτητές Νοσηλευτικής και Μαιευτικής - Τα νέα κίνητρα της Κυβέρνησης

«Μπόνους» έως €2.000 σε φοιτητές Νοσηλευτικής και Μαιευτικής - Τα νέα κίνητρα της Κυβέρνησης

  •  30.07.2026 - 11:33
Αν λάβετε αυτό το SMS, διαγράψτε το αμέσως - Η προειδοποίηση της Αστυνομίας - Δείτε φωτογραφία

Αν λάβετε αυτό το SMS, διαγράψτε το αμέσως - Η προειδοποίηση της Αστυνομίας - Δείτε φωτογραφία

  •  30.07.2026 - 14:38
Ψηφιακή πλατφόρμα για μη συμμορφούμενα προϊόντα στην κυπριακή αγορά αποφάσισε το Υπουργικό

Ψηφιακή πλατφόρμα για μη συμμορφούμενα προϊόντα στην κυπριακή αγορά αποφάσισε το Υπουργικό

  •  30.07.2026 - 12:48
Αποζημιώσεις €1,17 εκ. σε γεωργούς για ζημιές από ακραία καιρικά ενέκρινε το Υπουργικό

Αποζημιώσεις €1,17 εκ. σε γεωργούς για ζημιές από ακραία καιρικά ενέκρινε το Υπουργικό

  •  30.07.2026 - 13:34

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα