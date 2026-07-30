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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποζημιώσεις €1,17 εκ. σε γεωργούς για ζημιές από ακραία καιρικά ενέκρινε το Υπουργικό

 30.07.2026 - 13:34
Αποζημιώσεις €1,17 εκ. σε γεωργούς για ζημιές από ακραία καιρικά ενέκρινε το Υπουργικό

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την καταβολή οικονομικών ενισχύσεων συνολικού ύψους έως €1,17 εκατ. προς γεωργούς που υπέστησαν ζημιές σε καλλιέργειες και πάγιο κεφάλαιο κατά την περίοδο 2025-2026, λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων και θεομηνιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η απόφαση λήφθηκε έπειτα από πρόταση της αρμόδιας Υπουργού και αφορά αποζημιώσεις για ζημιές σε χειμερινές πατάτες, εσπεριδοειδή, αβοκάντο, ελιές, μέσπιλα και πάγιο κεφάλαιο. Παράλληλα, καλύπτονται ζημιές που προκλήθηκαν από ανεμοστρόβιλο σε καλλιέργειες μπανάνας, καθώς και από πυρκαγιές σε γεωργικές καλλιέργειες και υποδομές.

Όπως αναφέρεται, περίπου 610 δικαιούχοι αναμένεται να επωφεληθούν από το σχέδιο, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται μέσω του Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής, στο πλαίσιο του περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή Νόμου.

Το Υπουργείο σημειώνει επίσης ότι, μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών που εφαρμόζει, ο χρόνος καταβολής των ενισχύσεων έχει μειωθεί κατά περίπου δύο μήνες, ώστε οι παραγωγοί να λαμβάνουν ταχύτερα την αναγκαία οικονομική στήριξη.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη ότι το Υπουργείο Γεωργίας συνεχίζει να εργάζεται για την έγκαιρη και αποτελεσματική στήριξη του αγροτικού κόσμου, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και των ακραίων καιρικών φαινομένων, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα.

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