VIDEO: Συναυλία στη Νέα Ζηλανδία μετατράπηκε σε εφιάλτη - Θεατής τα έκανε μπροστά στη σκηνή

Η μέταλ μπάντα Devilskin γιόρταζε τη 10η επέτειο του άλμπουμ της «Be Like The River» όταν, μόλις λίγα τραγούδια μετά την έναρξη, η εμφάνιση διακόπηκε απότομα εξαιτίας μιας έντονης δυσοσμίας που κατέκλυσε τον χώρο κοντά στη σκηνή.

Έκανε την ανάγκη του μπροστά από τη σκηνή: Προκάλεσε εμετό στους θεατές

Όπως αποδείχθηκε, ένας μεσήλικας θεατής πραγματοποίησε την ανάγκη του επί τόπου. Κάτι το σκοτάδι και κάτι ο έντονος χορός, το υλικό σκορπίστηκε γρήγορα στο πάτωμα και στα πόδια των παρευρισκόμενων.

Η τραγουδίστρια του συγκροτήματος, Jennie Skulander, ενημερώθηκε από τη σκηνή για το τι ακριβώς συνέβη και διέκοψε το πρόγραμμα, ενώ η έντονη μυρωδιά προκάλεσε αλυσιδωτή αντίδραση, με αρκετούς φαν να κάνουν εμετό.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τη στιγμή ως καταστροφική. Ένας από τους παρευρισκόμενους ειδοποίησε την ασφάλεια του χώρου, ενώ χρειάστηκε να εξηγήσει με νοήματα στην τραγουδίστρια τι είχε συμβεί, καθώς εκείνη αρχικά υπέθεσε ότι κάποιος απλώς αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Μετά τον καθαρισμό του χώρου από το προσωπικό, η συναυλία συνεχίστηκε, αν και οι θεατές απέφευγαν να πλησιάσουν το συγκεκριμένο σημείο. Το συγκρότημα αντιμετώπισε το συμβάν με χιούμορ, δημοσιεύοντας αργότερα στα social media μια χιουμοριστική διαφήμιση για «πάνες συναυλίας».

Η επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό

Η Ένωση Φοιτητών του Πανεπιστημίου του Οτάγκο, που διαχειρίζεται τον χώρο της εκδήλωσης, ξεκαθάρισε πως δεν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια.

Ο πρόεδρος της ένωσης, Daniel Leamy, δήλωσε πως το συμβάν ήταν ένα ατυχές ιατρικό περιστατικό, τονίζοντας ότι το άτομο ήταν πλήρως ενδεδυμένο και απομακρύνθηκε με ασφάλεια και διακριτικότητα από τους υπεύθυνους ασφαλείας, ενώ η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr