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ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Κατολίσθηση έκλεισε το μονοπάτι προς το Παλιό Λιμάνι - Τουρίστες εγκλωβίστηκαν στις ουρές του τελεφερίκ

 30.07.2026 - 17:18
Σαντορίνη: Κατολίσθηση έκλεισε το μονοπάτι προς το Παλιό Λιμάνι - Τουρίστες εγκλωβίστηκαν στις ουρές του τελεφερίκ

Σοβαρά προβλήματα στην κίνηση χιλιάδων επισκεπτών στα Φηρά έχει προκαλέσει κατολίσθηση που σημειώθηκε πριν από δύο ημέρες στο μονοπάτι που συνδέει την πρωτεύουσα της Σαντορίνης με το Παλιό Λιμάνι, μία από τις βασικές διαδρομές που χρησιμοποιούν οι επιβάτες των κρουαζιερόπλοιων.

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό που δημοσιεύει το Protothema, η κατολίσθηση σημειώθηκε στο ύψος κτιρίου που βρίσκεται πάνω στη διαδρομή, με αποτέλεσμα το μονοπάτι να παραμένει κλειστό για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Η κατάσταση έχει προκαλέσει σημαντική επιβάρυνση στο τελεφερίκ, καθώς οι επισκέπτες που θέλουν να επιστρέψουν στο Παλιό Λιμάνι έχουν περιορισμένες εναλλακτικές επιλογές.

Το πρόβλημα έγινε ιδιαίτερα αισθητό τις τελευταίες δύο ημέρες, όταν στα Φηρά βρέθηκε μεγάλος αριθμός επιβατών κρουαζιέρας. Με το μονοπάτι εκτός λειτουργίας, σημαντικό μέρος της τουριστικής κίνησης διοχετεύθηκε αναγκαστικά προς το τελεφερίκ, δημιουργώντας μεγάλες ουρές και έντονο συνωστισμό.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει διαφωνία για το ποιος έχει την ευθύνη απομάκρυνσης των χωμάτων και των υλικών της κατολίσθησης.

Κάτοικοι αναφέρουν ότι από την πλευρά του Δήμου η ευθύνη αποδίδεται σε παρακείμενη ξενοδοχειακή επιχείρηση, με αποτέλεσμα να μην έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αποκατάσταση του μονοπατιού από δημοτικό συνεργείο.

Το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο είναι ότι, σύμφωνα με μαρτυρίες από το νησί, στην προσπάθεια καθαρισμού της διαδρομής έχουν κινητοποιηθεί άνθρωποι που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά με τα γαϊδουράκια στη συγκεκριμένη διαδρομή, επιχειρώντας οι ίδιοι να απομακρύνουν υλικά και να καταστήσουν ξανά προσβάσιμο το μονοπάτι.  «Εάν δεν το κάνουν αυτοί, δεν θα τα μαζέψει κανείς» λέει στο Protothema κάτοικος του νησιού.

Η εικόνα προκαλεί ερωτήματα, καθώς πρόκειται για ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία της Σαντορίνης, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, όταν καθημερινά χιλιάδες επιβάτες κρουαζιέρας αποβιβάζονται στο Παλιό Λιμάνι και ανεβαίνουν στα Φηρά.

Το ζητούμενο πλέον είναι πότε θα ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, εφόσον έχει προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος ασφάλειας της διαδρομής, ώστε να ανοίξει ξανά το μονοπάτι και να αποσυμφορηθεί η κίνηση προς το τελεφερίκ.

Σαντορίνη: Κατολίσθηση έκλεισε το μονοπάτι προς το Παλιό Λιμάνι, τουρίστες εγκλωβίστηκαν στις ουρές του τελεφερίκ

Σαντορίνη: Κατολίσθηση έκλεισε το μονοπάτι προς το Παλιό Λιμάνι, τουρίστες εγκλωβίστηκαν στις ουρές του τελεφερίκ

Σαντορίνη: Κατολίσθηση έκλεισε το μονοπάτι προς το Παλιό Λιμάνι, τουρίστες εγκλωβίστηκαν στις ουρές του τελεφερίκ

Σαντορίνη: Κατολίσθηση έκλεισε το μονοπάτι προς το Παλιό Λιμάνι, τουρίστες εγκλωβίστηκαν στις ουρές του τελεφερίκ

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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