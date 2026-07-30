Συγκλονίζει η αυτοθυσία 10χρονου στο Νιου Τζέρσεϊ: Έσωσε την αδελφή του λίγο πριν παρασυρθεί από τα ρεύματα του ποταμού

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης κοντά στο πάρκο Πουλάσκι, όταν τρία παιδιά –το 10χρονο αγόρι, η μεγαλύτερη αδελφή του 11 ετών και μία φίλη τους ηλικίας επίσης 10 ετών– μπήκαν στον ποταμό. Λίγη ώρα αργότερα η στάθμη του ανέβηκε με αποτέλεσμα τα παιδιά να παρασυρθούν από τα ρεύματα.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Πάσεϊκ, Έκτορ Λόρα, η αδελφή του αγοριού κατάφερε να βγει από τον ποταμό καθώς, όπως ανέφερε στην περιγραφή της, ο 10χρονος αδελφός της έσωσε τη ζωή, σπρώχνοντάς την προς τα βράχια τη στιγμή που ο ίδιος παρασυρόταν από τα ρεύματα.

«Μπορεί να της έσωσε τη ζωή», δήλωσε ο δήμαρχος, εξηγώντας πως το αγόρι βοήθησε την αδελφή του να φτάσει σε ασφαλές σημείο πριν εξαφανιστεί κάτω από την επιφάνεια του νερού. Η σορός του παιδιού εντοπίστηκε περίπου τρεις ώρες αργότερα, σε απόσταση περίπου 15 μέτρων από το σημείο όπου είχε μπει στον ποταμό.

Την ίδια ώρα, οι αρχές συνεχίζουν την επιχείρηση για τον εντοπισμό της 10χρονης φίλης των δύο αδελφών, η οποία εξακολουθεί να αγνοείται. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ομάδες δυτών, σκάφη της Πυροσβεστικής και της υπηρεσίας του σερίφη της κομητείας Πάσεϊκ.

Ένας πολίτης επιχείρησε να βοηθήσει τα παιδιά, πέφτοντας στο νερό, όμως το ισχυρό ρεύμα του ποταμού δεν του επέτρεψε να προσεγγίσει τα παιδιά. Οι διασώστες ανέφεραν ότι οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς η στάθμη του ποταμού είχε αυξηθεί μετά τις έντονες βροχοπτώσεις.



Οι αρχές είχαν προειδοποιήσει νωρίτερα για επικίνδυνες συνθήκες στον ποταμό, καθώς τα γρήγορα νερά και οι πλημμυρικές συνθήκες καθιστούσαν την περιοχή ιδιαίτερα επικίνδυνη.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα