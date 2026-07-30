Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΚέρδισε 35.000 ευρώ στο λαχείο, αλλά δεν μπόρεσε να τα εισπράξει: Η απίστευτη κίνηση του νεκρού συζύγου της
LIKE ONLINE

Κέρδισε 35.000 ευρώ στο λαχείο, αλλά δεν μπόρεσε να τα εισπράξει: Η απίστευτη κίνηση του νεκρού συζύγου της

 30.07.2026 - 18:16
Κέρδισε 35.000 ευρώ στο λαχείο, αλλά δεν μπόρεσε να τα εισπράξει: Η απίστευτη κίνηση του νεκρού συζύγου της

Η χαρά μετατράπηκε σε σοκ για μια 79χρονη στην Ισπανία, όταν έμαθε ότι, παρά τη νίκη της στο λαχείο, δεν είχε δικαίωμα να πάρει τα 35.000 ευρώ που κέρδισε.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια ευχάριστη στιγμή για την 79χρονη Κάρμεν εξελίχθηκε σε μια μακρά δικαστική περιπέτεια. Η γυναίκα κέρδισε 35.000 ευρώ από το ημερήσιο λαχείο της ONCE στην Ισπανία, όμως όταν επιχείρησε να εισπράξει το ποσό, πληροφορήθηκε ότι ήταν καταχωρημένη εδώ και 13 χρόνια στο Μητρώο Αυτοαποκλεισμού από τα τυχερά παιχνίδια.

Η ίδια δηλώνει ότι δεν είχε ποτέ ζητήσει να εγγραφεί στο συγκεκριμένο μητρώο και υποστηρίζει πως ο εκλιπών σύζυγός της υπέβαλε την αίτηση το 2012 χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεσή της, χρησιμοποιώντας –όπως καταγγέλλει– πλαστή υπογραφή και ψευδή στοιχεία.

Η καταχώριση που ανακαλύφθηκε 13 χρόνια αργότερα

Το Μητρώο Αυτοαποκλεισμού δημιουργήθηκε στην Ισπανία για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εθισμού στον τζόγο και επιθυμούν να αποκλείσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους από τυχερά παιχνίδια και στοιχηματικές δραστηριότητες.

Στην περίπτωση της Κάρμεν, όμως, η οικογένειά της υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοια επιθυμία. Μάλιστα, η κόρη της αποδίδει την ενέργεια στον πατέρα της, λέγοντας ότι δεν ήθελε η σύζυγός του να πηγαίνει με τις φίλες της στο μπίνγκο του κοινωνικού κέντρου, επειδή εκείνος έμενε μόνος στο σπίτι.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της οικογένειας, το έγγραφο που κατατέθηκε το 2012 περιέχει λάθη στα προσωπικά στοιχεία της 79χρονης, ενώ η υπογραφή που εμφανίζεται δεν μοιάζει με τη δική της και ακόμη και το επώνυμό της είναι γραμμένο λανθασμένα.

Γιατί δεν της κατέβαλαν το ποσό

Η ONCE εξηγεί ότι η ισπανική νομοθεσία απαγορεύει την καταβολή κερδών σε άτομα που βρίσκονται στο συγκεκριμένο μητρώο. Παρότι η αγορά ενός λαχνού δεν απαιτεί ταυτοποίηση, ο έλεγχος πραγματοποιείται υποχρεωτικά τη στιγμή της είσπραξης του επάθλου.

Εκπρόσωπος του οργανισμού ξεκαθάρισε ότι, αν η εγγραφή της Κάρμεν ακυρωθεί επίσημα ή με δικαστική απόφαση, τα χρήματα θα της καταβληθούν άμεσα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Μαδρίτης, ενώ η πλευρά της 79χρονης ζητά την πλήρη ακύρωση της καταχώρισής της, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εγγραφή που έγινε με δόλο και χωρίς τη συναίνεσή της.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ψηφιακή πλατφόρμα για μη συμμορφούμενα προϊόντα στην κυπριακή αγορά αποφάσισε το Υπουργικό
Συγκλονίζει εθελοντής πυροσβέστης με δάκρυα στα μάτια για τους νεκρούς συναδέλφους του: «Δεν θα γυρίσουν τα παιδιά σπίτι τους»
Απόπειρα φόνου στη Λευκωσία: Κατήγγειλε ότι τον πυροβόλησαν ενώ οδηγούσε
«Μπόνους» έως €2.000 σε φοιτητές Νοσηλευτικής και Μαιευτικής - Τα νέα κίνητρα της Κυβέρνησης
Τραγωδία στον Πρωταρά: Ανασύρθηκε νεκρός 27χρονος από παραλία - Οι πρώτες πληροφορίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χωρίς νερό για πέντε ώρες αυτή η περιοχή – Πότε θα γίνει η διακοπή

 30.07.2026 - 18:11
ΠτΔ: Συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο τη Δευτέρα – Στο τραπέζι οι εξελίξεις στο Κυπριακό

ΠτΔ: Συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο τη Δευτέρα – Στο τραπέζι οι εξελίξεις στο Κυπριακό

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο τη Δευτέρα. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΠτΔ: Συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο τη Δευτέρα – Στο τραπέζι οι εξελίξεις στο Κυπριακό

ΠτΔ: Συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο τη Δευτέρα – Στο τραπέζι οι εξελίξεις στο Κυπριακό

  •  30.07.2026 - 16:57
Κομισιόν: Έτοιμη η ΕΕ να διαδραματίσει «ενεργό ρόλο» στο Κυπριακό

Κομισιόν: Έτοιμη η ΕΕ να διαδραματίσει «ενεργό ρόλο» στο Κυπριακό

  •  30.07.2026 - 17:27
Νέα στοιχεία στη δίκη του πατέρα των δύο παιδιών που ξεψύχησαν σε όχημα - Αμφισβητεί τα ευρήματα η υπεράσπιση

Νέα στοιχεία στη δίκη του πατέρα των δύο παιδιών που ξεψύχησαν σε όχημα - Αμφισβητεί τα ευρήματα η υπεράσπιση

  •  30.07.2026 - 14:28
Εσωτερική δημοσκόπηση του ΔΗΣΥ: Πρώτος στην καταλληλότητα ο Χριστοδουλίδης - Δεύτερος ο Μαυρογιάννης, τρίτη η Αννίτα Δημητρίου

Εσωτερική δημοσκόπηση του ΔΗΣΥ: Πρώτος στην καταλληλότητα ο Χριστοδουλίδης - Δεύτερος ο Μαυρογιάννης, τρίτη η Αννίτα Δημητρίου

  •  30.07.2026 - 10:34
Θα μας «κάψει» ο καιρός: Κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Πότε θα τεθεί σε ισχύ

Θα μας «κάψει» ο καιρός: Κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες - Πότε θα τεθεί σε ισχύ

  •  30.07.2026 - 16:14
Σήμανε συναγερμός: Σε εξέλιξη φωτιά σε σκυβαλότοπο - Επιχειρούν και εναέρια μέσα - Δείτε φωτογραφία

Σήμανε συναγερμός: Σε εξέλιξη φωτιά σε σκυβαλότοπο - Επιχειρούν και εναέρια μέσα - Δείτε φωτογραφία

  •  30.07.2026 - 15:45
Εξελίξεις με την απόπειρα φόνου - Οδηγούσε ενοικιαζόμενο όχημα ο 43χρονος

Εξελίξεις με την απόπειρα φόνου - Οδηγούσε ενοικιαζόμενο όχημα ο 43χρονος

  •  30.07.2026 - 16:00
Αν λάβετε αυτό το SMS, διαγράψτε το αμέσως - Η προειδοποίηση της Αστυνομίας - Δείτε φωτογραφία

Αν λάβετε αυτό το SMS, διαγράψτε το αμέσως - Η προειδοποίηση της Αστυνομίας - Δείτε φωτογραφία

  •  30.07.2026 - 14:38

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα