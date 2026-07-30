Κέρδισε 35.000 ευρώ στο λαχείο, αλλά δεν μπόρεσε να τα εισπράξει: Η απίστευτη κίνηση του νεκρού συζύγου της

Αυτό που ξεκίνησε ως μια ευχάριστη στιγμή για την 79χρονη Κάρμεν εξελίχθηκε σε μια μακρά δικαστική περιπέτεια. Η γυναίκα κέρδισε 35.000 ευρώ από το ημερήσιο λαχείο της ONCE στην Ισπανία, όμως όταν επιχείρησε να εισπράξει το ποσό, πληροφορήθηκε ότι ήταν καταχωρημένη εδώ και 13 χρόνια στο Μητρώο Αυτοαποκλεισμού από τα τυχερά παιχνίδια.



Η ίδια δηλώνει ότι δεν είχε ποτέ ζητήσει να εγγραφεί στο συγκεκριμένο μητρώο και υποστηρίζει πως ο εκλιπών σύζυγός της υπέβαλε την αίτηση το 2012 χωρίς τη γνώση ή τη συναίνεσή της, χρησιμοποιώντας –όπως καταγγέλλει– πλαστή υπογραφή και ψευδή στοιχεία.

Η καταχώριση που ανακαλύφθηκε 13 χρόνια αργότερα

Το Μητρώο Αυτοαποκλεισμού δημιουργήθηκε στην Ισπανία για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εθισμού στον τζόγο και επιθυμούν να αποκλείσουν οι ίδιοι τον εαυτό τους από τυχερά παιχνίδια και στοιχηματικές δραστηριότητες.

Στην περίπτωση της Κάρμεν, όμως, η οικογένειά της υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε ποτέ τέτοια επιθυμία. Μάλιστα, η κόρη της αποδίδει την ενέργεια στον πατέρα της, λέγοντας ότι δεν ήθελε η σύζυγός του να πηγαίνει με τις φίλες της στο μπίνγκο του κοινωνικού κέντρου, επειδή εκείνος έμενε μόνος στο σπίτι.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της οικογένειας, το έγγραφο που κατατέθηκε το 2012 περιέχει λάθη στα προσωπικά στοιχεία της 79χρονης, ενώ η υπογραφή που εμφανίζεται δεν μοιάζει με τη δική της και ακόμη και το επώνυμό της είναι γραμμένο λανθασμένα.

Γιατί δεν της κατέβαλαν το ποσό

Η ONCE εξηγεί ότι η ισπανική νομοθεσία απαγορεύει την καταβολή κερδών σε άτομα που βρίσκονται στο συγκεκριμένο μητρώο. Παρότι η αγορά ενός λαχνού δεν απαιτεί ταυτοποίηση, ο έλεγχος πραγματοποιείται υποχρεωτικά τη στιγμή της είσπραξης του επάθλου.

Εκπρόσωπος του οργανισμού ξεκαθάρισε ότι, αν η εγγραφή της Κάρμεν ακυρωθεί επίσημα ή με δικαστική απόφαση, τα χρήματα θα της καταβληθούν άμεσα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Μαδρίτης, ενώ η πλευρά της 79χρονης ζητά την πλήρη ακύρωση της καταχώρισής της, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για μια εγγραφή που έγινε με δόλο και χωρίς τη συναίνεσή της.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr