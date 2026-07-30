Χωρίς νερό για πέντε ώρες αυτή η περιοχή – Πότε θα γίνει η διακοπή

ΠτΔ: Συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο τη Δευτέρα – Στο τραπέζι οι εξελίξεις στο Κυπριακό
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο τη Δευτέρα.
Σε ανακοίνωσή του ο ΕΟΑ αναφέρει ότι «την Παρασκευή 31/07/2026 από τις 14:30 μέχρι τις 19:30 θα υπάρχει διακοπή της παροχής νερού στην Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου, λόγω προγραμματισμένων εργασιών βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης».
«Οι καταναλωτές προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού, προκειμένου να μπορέσουν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους από το νερό που αποθηκεύουν στα ιδιωτικά ντεπόζιτα των υποστατικών», προσθέτει.
Ο ΕΟΑ «απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία του καταναλωτικού κοινού».
ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ
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