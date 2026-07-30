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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων προκάλεσε χάος στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε σε ποιο σημείο

 30.07.2026 - 18:49
Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων προκάλεσε χάος στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε σε ποιο σημείο

Καραμπόλα με την εμπλοκή τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.

Το τροχαίο συνέβη στο ύψος του Τσιρείου Σταδίου, στο ρεύμα προς Πάφο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για τη διερεύνηση των αιτίων του ατυχήματος και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές οχημάτων.

Οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Αστυνομίας μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.

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